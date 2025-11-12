「おまかせファミリー」に激震…和田アキ子の恐るべき「YouTuber化計画」

「トドみたい」発言で大炎上

11月2日に和田アキ子（75歳）は、司会を務めるTBSの情報番組『アッコにおまかせ！』にて、来年3月で同番組が終了することを発表した。

番組のエンディングで和田は神妙な表情で「お時間をいただきます」と切り出し、「先月40周年を迎え、ずっと前からこの番組に関しては自分なりにしっかりと区切りをつけたいと思っていた。これが一番良いタイミングだなと思った」と終了に至った経緯を説明した。

同番組は1985年10月6日、「アッコ古舘のあっ！言っちゃった！」の後番組としてスタート。和田の歯に衣着せぬ発言で人気を集め、同局きっての長寿番組として君臨していたが、和田の年齢と放送年数を重ねるにつれて、厳しい状況に追い込まれてしまった。

「かつては視聴率2ケタが当たり前でしたが、最近は5〜6％がせいぜい。アッコさんのトークにもキレがなくなり、芸能人やアスリートの名前が出てこないのは当たり前の光景になりました。それに加えて、昨年のパリ五輪開催中の放送で、女子やり投げで金メダルを獲得した北口榛花を『トドみたい』と形容して大炎上。その発言に代表されるように失言も当たり前のような状態になってしまったのです。加齢のためか、体調も思わしくないようで、数年前から番組を終了説が浮上していました」（TBS関係者）

カンニング竹山も参戦か

現在、和田のレギュラーはいずれも冠番組の『おまかせ』と、ニッポン放送のパーソナリティーを務める『ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回』のみ。『いいかげんに1000回』も今年で35年を迎える長寿番組となったが、『おまかせ』同様、生放送なだけに終了に向けカウントダウンが始まっていると思われる。

歌手としては、2015年（39回目の出場）を最後に『NHK紅白歌合戦』から遠ざかっているものの、'21年にリリースした楽曲『YONA YONA DANCE』がTikTok内で5億回再生を記録し「TikTok流行語大賞2021」の特別賞を受賞。今年に入ると、人気ダンス＆ボーカルグループ・Da-iCEとコラボしたり、若者に人気のシンガー・ソングライターのTani Yuukiが提供した新曲『愛ヶ十（ありがとう）』をリリースするなど、精力的に活動。それもあって、『おまかせ』終了後の活動が注目されているという。

「ここに来て、和田さんは若い人にも支持される活動を狙っていることがうかがえます。なので、おそらくYouTuberデビューを果たすのでは、と見られています。YouTubeならテレビに比べてある程度好き勝手な発言をできます。『おまかせ』の終了により、カンニング竹山さんらレギュラー的な出演者たちは大幅な収入減。なので、『おまかせ』の出演者たちを呼んで、YouTubeでの番組を配信するのではないでしょうか。和田さんもまだまだ表舞台で活躍する意欲にあふてれているはず。また、YouTubeチャンネルを持っている親交のある木村拓哉さんとのコラボもあり得るし話題性抜群。和田さんが呼びたいゲストも呼べるので、『おまかせ』よりも肩肘張らずに気楽に仕事ができることでしょう。和田さんがYouTuberデビューとなれば、しっかりスタッフも配置されることになりそうです」（芸能記者）

YouTubeもアッコにおまかせする時代が、ついに到来するのかーー。

