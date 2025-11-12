宮内庁もさじを投げた…秋篠宮家「側近トップ」に退任説が急浮上している！

宮内庁長官の勇退が近い

西村泰彦宮内庁長官（70歳）が年内に退任すると囁かれている。西村氏は警察庁出身で元警視総監。2019年に長官に就任し、小室圭さん・眞子さんの結婚問題や悠仁さまの進学先問題などで矢面に立ってきた。

「前例を見ると、宮内庁長官は70歳前後が『定年』です。11月9日には西村さんの出身地の三重県で『第44回全国豊かな海づくり大会』が開催され、両陛下も臨席される。それを花道として、退任を発表されるのでしょう」（宮内庁関係者）

あの人も同時に退任か

「円満退職」する西村氏と同時に、秋篠宮家の側近トップである吉田尚正皇嗣職大夫（65歳）にも、退任説が浮上している。

「吉田さんは警察庁時代の先輩である西村さんにスカウトされて、2024年に大夫に就任しました。しかし約2年間、眞子さんの出産への対応などで秋篠宮ご夫妻に振り回されてきた。西村さんが退任するなら、『義理は果たした』と考えてもおかしくありません」（同前）

エリート警察官僚も、この「ご難場」には長居したくないだろう。

「週刊現代」2025年11月24日号

