「中国製EV」政府の是正を無視した大安売りでも販売台数が増えない…中国デフレ地獄の悲惨な実態

国慶節の効果もいまいち

中国経済の「低体温症」がなかなか治らない。

10月の消費者物価指数（CPI）は前年比0.2％上昇し、4ヵ月ぶりのプラスとなった。国慶節（建国記念日）に伴う大型連休が昨年より長く、ホテルや航空券の値上がりなどサービス価格が0.8％上昇したことが寄与した。

だが、競争が激しい自動車価格は前年比1.9％下落した。また、10日に中国乗用車協会が発表した10月の乗用車販売台数は前年同月比を下回る結果となった。

中国政府が過当競争の是正を指導しているのにもかかわらず、自動車企業は格安価格の新モデルを続々投入しており、共倒れのリスクは高まる一方だ。

自動車よりも深刻だったのは食品分野だった。全体の価格が2.9％下落し、中国人の食卓に欠かせない豚肉価格は16.0％も下がった。

最大のネット商戦、その効果は

中国人の財布の紐は相変わらず固く、旅行需要などが期待できない11月以降は再び物価がマイナスに転じる可能性が高いだろう。

中国では小売業界の年間最大級のイベント「独身の日」セールが終了した。かつては11月11日の1日限りのセールだったが、ネット通販各社は消費を喚起しようと期間を延ばしており、今年は過去最長の1ヵ月超だった。

通販各社は需要喚起に向け、人口知能（AI）の活用に力を入れているが、効果はほとんどない。不動産市場の低迷で消費意欲が減退する「逆資産効果」に加え、消費性向が高い若者が就職難にあえいでいることが背景にある。

通販会社の悩みの種は値引き競争の激化だ。このため、他のサイトで自社よりも安い値段で販売すれば出店企業に巨額の罰金を課すなど、前例のない価格統制に乗り出す有様だ。

デフレが止まらない

中国の李強首相は5日に開催した中国国際輸入博覧会の場で「中国の経済規模は5年後に170兆元（約3660兆円）を超える」との見通しを示し、海外企業に中国の成長市場としての魅力をアピールした。

だが、デフレ地獄が続く限り、「働けど働けど我が暮らし楽にならず」の状態が続くため、海外企業の中国に対する見方は一変している。

今年第3四半期の海外企業の中国への直接投資額は前四半期比51％減の85億ドル（約1兆3000億円）だった。四半期ベースでピークだった2022年第1四半期に比べて92％も落ち込んだ形だ。

不調が続く中国経済にとってプラスだったのは、米国との貿易摩擦が緩和されたことだ。米国政府は10日、合成麻薬フェンタニルを理由にした20％の追加関税を10％に引き下げた。

米国との交渉では一枚上手に見えた中国だが、国内経済は停滞したままだ。頼みの綱となるのが輸出だが、欧州シェア1位を誇る電気バス市場で中国製品の不買運動につながりかねない大問題が起こっていた。後編『「遠隔乗っ取り」ができる恐れも…中国製EVバスに仕組まれた“トロイの木馬”欧州各国騒然のその中身』にて解説する。

【つづきを読む】「遠隔乗っ取り」ができる恐れも…中国製EVバスに仕組まれた”トロイの木馬”欧州各国騒然のその中身