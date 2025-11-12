150台の限定車を発売

ステランティス・ジャパンはフィアットのコンパクトSUV、フィアット600（セイチェント）ハイブリッドの限定車『フィアット600ハイブリッド・ネロ・チネマ（Nero Cinema）』を、150台の限定で発売した。

【画像】『フィアット600ハイブリッドネロ・チネマ』のディテールと日本未導入のアバルト600e 全23枚

600ハイブリッドは、フィアットらしいイタリアンデザインのBセグメントSUVモデル。



フィアット600ハイブリッドに、150台の限定車『ネロ・チネマ』発売。 ステランティス・ジャパン

ドライブトレインには、1.2L直列3気筒ガソリンターボエンジンに48Vリチウムイオン・バッテリーとモーターを組み合わせたマイルドハイブリッドシステムを採用する。

『600ハイブリッド・ネロ・チネマ』は『600ハイブリッド・ラ・プリマ』グレードをベースに、フィアット600として初の黒のボディカラーをまとい、モノクローム映画のワンシーンから抜け出したようなレトロでシックな仕立てとなっている。

『フィアット600ハイブリッド・ネロ・チネマ』の価格は、441万円となる。

また、12月13・14日には本限定モデルの登場を記念して、全国のフィアット正規ディーラーでデビューフェアが開催される。

600ハイブリッド・ネロ・チネマの特徴

『フィアット600ハイブリッド・ネロ・チネマ』に採用された、落ち着いた黒の限定色である『ネロ・チネマ』は、曲面を多用した600のボディラインと調和し、エクステリアにクラシカルで洗練された印象をつくり出している。

インテリアは、ネロ・チネマの外装とコントラストを描く、アイボリーのエコレザーで仕立てられている。



フィアット600ハイブリッドに、150台の限定車『ネロ・チネマ』発売。 ステランティス・ジャパン

さらにセンターコンソール・パッド『ラ・プリマ』を標準装備し、統一感と高い質感を実現している。