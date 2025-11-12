【State of Play 日本】 11月12日7時～ 放送

　ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、配信番組「State of Play 日本」を11月12日7時より放送する。

　「State of Play」は、プレイステーション 5で発売予定の注目タイトルに関する最新情報とアップデートが発表される配信番組。本稿では、本配信で発表された最新情報を随時掲載していく。

【State of Play | 12.11.2025 [日本語 - JAPANESE]】

「PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用」

「27"ゲーミングモニター DualSense 充電フック付き」

「ドラゴンクエストVII Reimagined」

「零 ～紅い蝶～ REMAKE」

「真・三國無双 ORIGINS」大型DLC「夢幻の四英傑」

「モンスターハンターワイルズ」

「オクトパストラベラー0」

「MARVEL Tōkon: Fighting Souls」

「グランツーリスモ７」

「ELDEN RING NIGHTREIGN」DLC「The Forsaken Hollows」

(C)2025 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved.