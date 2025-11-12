【PS5】「State of Play」発表まとめ【2025.11】
【State of Play 日本】 11月12日7時～ 放送【State of Play | 12.11.2025 [日本語 - JAPANESE]】
ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、配信番組「State of Play 日本」を11月12日7時より放送する。
「State of Play」は、プレイステーション 5で発売予定の注目タイトルに関する最新情報とアップデートが発表される配信番組。本稿では、本配信で発表された最新情報を随時掲載していく。
「PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用」
「27"ゲーミングモニター DualSense 充電フック付き」
「ドラゴンクエストVII Reimagined」
「零 ～紅い蝶～ REMAKE」
「真・三國無双 ORIGINS」大型DLC「夢幻の四英傑」
「モンスターハンターワイルズ」
「オクトパストラベラー0」
「MARVEL Tōkon: Fighting Souls」
「グランツーリスモ７」
「ELDEN RING NIGHTREIGN」DLC「The Forsaken Hollows」
