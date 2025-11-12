【もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう 第7話】久部、シェイクスピア後期の名作「冬物語」を上演すると息巻く
【モデルプレス＝2025/11/12】俳優の菅田将暉が主演を務めるフジテレビ系水10ドラマ「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」（毎週水曜22時〜／毎話放送終了後に次回放送をFODでプレミアム先行配信）の第7話が、12日に放送される。
【写真】菅田将暉、美人女優と見つめ合い
日本中に笑いと感動を届け続ける希代のヒットメーカー・三谷幸喜が、25年ぶりに民放GP帯連ドラの脚本を手がける本作。1984年の渋谷を舞台にした青春群像劇で、三谷の半自伝的要素を含んだ完全オリジナルストーリーである。主演の菅田は、成功を夢見る演劇青年・久部三成を演じる。
菅田のほか、二階堂ふみ、神木隆之介、浜辺美波、市原隼人、戸塚純貴、アンミカ、菊地凛子、小池栄子らが出演する。
久部三成（菅田）は、大御所俳優・是尾礼三郎（浅野和之）を迎えて稽古する日々を送っていた。「夏の夜の夢」の初日公演から1週間が経ったが、観客は思ったほど伸びていない。売り上げは目標の半分にも満たない状況だが、来週からはシェイクスピア後期の名作「冬物語」を上演すると久部は息巻く。
支配人・浅野大門（野添義弘）の妻・フレ（長野里美）は「逃げるが勝ち」だと言い、売上金を持って田舎へ帰ろうと大門を誘う。しかし「是尾礼三郎の復活は演劇界にとっても大ニュースです」と熱弁する久部の勢いに負け、大門は「もう一度、あんたに賭けてみる」と決意を固める。
翌日の朝、オーナーのジェシー才賀（シルビア・グラブ）がやってくる。「今週の売り上げです」とノルマの封筒を差し出す大門だが、実は小細工があった。
（modelpress編集部）
◆菅田将暉主演「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」
