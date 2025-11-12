¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¡¢¡Ö¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡×2Éô¥¥ã¥é¡¦»°Á¥¥Õ¥ß¥³¤Ë¤Ê¤ë¡¡À©Éþ»Ñ¤Ç...ÌÜ¸µ¡õ¥Ý¡¼¥º¤âºÆ¸½ÅÙ¹â¤á
²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¡Ö¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¡×¤³¤È¤¢¤Î¤µ¤ó¤¬2025Ç¯11·î5Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÊ±¤·¤¿¥³¥¹¥×¥ì»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ö¥³¥¹¥×¥ì¸ÂÄêÃÏ¹ö¤Æ¤³¤È¤Ç»°Á¥¥Õ¥ß¥³¤µ¤ó¤òÂ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¤¢¤Î¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥¥·¥Þ¥à ¥¶ ¥Û¥ë¥â¥ó"µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿ÃÏ¹ö³¨¿Þ¡Á¥³¥¹¥×¥ì¸ÂÄêÃÏ¹ö¡Á" ¤Ç¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ö¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡×¤Î2Éô¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦»°Á¥¥Õ¥ß¥³¤Î¥³¥¹¥×¥ì»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¤¢¤Î¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥³¥¹¥×¥ì¸ÂÄêÃÏ¹ö¤Æ¤³¤È¤Ç»°Á¥¥Õ¥ß¥³¤µ¤ó¤òÂ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥¶¤¬¥À¥¤¥Ö¤·¤Æ¥ê¥å¡¼¥¯¤¬¥Ø¥É¥Ð¥ó¤¹¤ëÀ¤³¦¡¢ºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¶»¸µ¤Ëº°¤Î¥ê¥Ü¥ó¤¬¤Ä¤¤¤¿À©Éþ¤òÃåÍÑ¤·¡¢È±¤ò¤Õ¤¿¤Ä¤Ë·ë¤Ó¡¢»°Á¥¥Õ¥ß¥³¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÜ¸µ¤Î¤¢¤¿¤ê¤â¡¢ÌÌ±Æ¤òÉº¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ô¡¼¥¹¤ò¤·¤Æ°Ø»Ò¤Ë¹ø¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¥Ý¡¼¥º¤Ï¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹19´¬¤ÎÉ½»æ¤ÎºÆ¸½¤Ç¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£