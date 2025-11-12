台風26号の影響で、沖縄は今日12日(水)から明日13日(木)にかけて激しい雨や雷雨となるでしょう。台風26号はバシー海峡付近を北東へ進み、明日13日(木)には沖縄の先島諸島に最も接近する見込みです。

台風26号　明日13日に沖縄に最接近

台風26号は今日12日(水)午前6時現在、バシー海峡をゆっくりした速さで北北東へ進んでいます。このあともバシー海峡付近を北東へ進み、明日13日(木)に沖縄の先島諸島に最も接近するでしょう。本島地方に近づく14日(金)午前3時には温帯低気圧に変わる見込みです。

沖縄周辺には前線が延びており、前線や台風周辺から暖かく湿った空気が流れ込む影響で、明日13日(木)にかけて、大気の非常に不安定な状態が続くでしょう。また、台風が温帯低気圧に変わっても、雨雲の発達具合によっては大雨が長引くことが考えられます。

13日にかけて激しい雨　高波に警戒を

今日12日(水)は、沖縄や奄美では断続的に雨が降るでしょう。局地的に発達した雨雲がかかり、雷を伴って激しい雨が降ることもありそうです。これまでに降った雨により地盤の緩んでいる所があるため、土砂災害や低い土地の浸水に警戒を続けてください。

明日13日(木)も所々で激しい雨や雷雨となるでしょう。沿岸の海域ではうねりを伴い、13日(木)にかけてしけの状態が続き、先島諸島は大しけとなる見込みです。うねりを伴った高波に注意・警戒が必要です。また、台風の進路によっては、先島諸島では13日(木)に暴風となるおそれがあります。最新の台風情報、気象情報をこまめに確認してください。

雨・風・波の予想

[雨の予想]
12日に予想される1時間降水量は多い所で、
沖縄本島地方　40ミリ
先島諸島　　　30ミリ
13日に予想される1時間降水量は多い所で、
沖縄本島地方　30ミリ
先島諸島　　　30ミリ
12日6時から13日6時までに予想される24時間降水量は多い所で、
沖縄本島地方　120ミリ
先島諸島　　　　70ミリ
その後、13日6時から14日6時までに予想される24時間降水量は多い所で、
沖縄本島地方　100ミリ
先島諸島　　　　60ミリ

[風の予想]
12日に予想される風向・最大風速(最大瞬間風速)
沖縄本島地方　東のち南東の風　15メートル　(25メートル)
先島諸島　　　　　　　南の風　15メートル　(25メートル)
13日に予想される風向・最大風速(最大瞬間風速)
沖縄本島地方　　　　　北東の風　18メートル　(30メートル)
先島諸島　　　北西または北の風　20メートル　(30メートル)

[波の予想]
12日に予想される波の高さ
沖縄本島地方　4メートル　うねりを伴う
大東島地方　　4メートル　うねりを伴う
先島諸島　　　4メートル　うねりを伴う
13日に予想される波の高さ
沖縄本島地方　5メートル　うねりを伴う
大東島地方　　4メートル　うねりを伴う
先島諸島　　　6メートル　うねりを伴う