台風26号の影響で、沖縄は今日12日(水)から明日13日(木)にかけて激しい雨や雷雨となるでしょう。台風26号はバシー海峡付近を北東へ進み、明日13日(木)には沖縄の先島諸島に最も接近する見込みです。

台風26号 明日13日に沖縄に最接近

台風26号は今日12日(水)午前6時現在、バシー海峡をゆっくりした速さで北北東へ進んでいます。このあともバシー海峡付近を北東へ進み、明日13日(木)に沖縄の先島諸島に最も接近するでしょう。本島地方に近づく14日(金)午前3時には温帯低気圧に変わる見込みです。





沖縄周辺には前線が延びており、前線や台風周辺から暖かく湿った空気が流れ込む影響で、明日13日(木)にかけて、大気の非常に不安定な状態が続くでしょう。また、台風が温帯低気圧に変わっても、雨雲の発達具合によっては大雨が長引くことが考えられます。

13日にかけて激しい雨 高波に警戒を

今日12日(水)は、沖縄や奄美では断続的に雨が降るでしょう。局地的に発達した雨雲がかかり、雷を伴って激しい雨が降ることもありそうです。これまでに降った雨により地盤の緩んでいる所があるため、土砂災害や低い土地の浸水に警戒を続けてください。



明日13日(木)も所々で激しい雨や雷雨となるでしょう。沿岸の海域ではうねりを伴い、13日(木)にかけてしけの状態が続き、先島諸島は大しけとなる見込みです。うねりを伴った高波に注意・警戒が必要です。また、台風の進路によっては、先島諸島では13日(木)に暴風となるおそれがあります。最新の台風情報、気象情報をこまめに確認してください。

雨・風・波の予想

[雨の予想]

12日に予想される1時間降水量は多い所で、

沖縄本島地方 40ミリ

先島諸島 30ミリ

13日に予想される1時間降水量は多い所で、

沖縄本島地方 30ミリ

先島諸島 30ミリ

12日6時から13日6時までに予想される24時間降水量は多い所で、

沖縄本島地方 120ミリ

先島諸島 70ミリ

その後、13日6時から14日6時までに予想される24時間降水量は多い所で、

沖縄本島地方 100ミリ

先島諸島 60ミリ



[風の予想]

12日に予想される風向・最大風速(最大瞬間風速)

沖縄本島地方 東のち南東の風 15メートル (25メートル)

先島諸島 南の風 15メートル (25メートル)

13日に予想される風向・最大風速(最大瞬間風速)

沖縄本島地方 北東の風 18メートル (30メートル)

先島諸島 北西または北の風 20メートル (30メートル)



[波の予想]

12日に予想される波の高さ

沖縄本島地方 4メートル うねりを伴う

大東島地方 4メートル うねりを伴う

先島諸島 4メートル うねりを伴う

13日に予想される波の高さ

沖縄本島地方 5メートル うねりを伴う

大東島地方 4メートル うねりを伴う

先島諸島 6メートル うねりを伴う