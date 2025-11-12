その差はわずか700点。11月11日、プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2025-26」の第1試合では渋谷ABEMASの白鳥翔（連盟）が登板し、オーラスでの逆転勝利を飾った。

【映像】判断抜群！白鳥がオーラス逆転トップを決めた七対子

当試合は起家から白鳥、BEAST X・鈴木大介（連盟）、KONAMI麻雀格闘倶楽部・滝沢和典（連盟）、U-NEXT Pirates・瑞原明奈（最高位戦）の並びで開局した。東1局、白鳥は鈴木大介が發をポンする中、「自分の打点も清一色になればあるし、形も悪くない」と鳴きで応戦。首尾よくアガリ牌を引き寄せ、いきなり清一色の親満貫・1万2000点を成就させた。

その後は軽いアガリが続き、東1局1本場、東2局では瑞原が2700点（＋300点）と2600点、東3局では滝沢が2900点を獲得。白鳥も東3局1本場、ポン、ポン、チーと軽快に鳴きを重ね、西・ドラの2000点（＋300点）を加点した。一方、東4局、南1局では滝沢が2000点を連続で奪取。南2局では3巡目にリーチを宣言し、満貫・8000点（＋1000点）をツモった。

この3連続アガリで滝沢がトップ目に立つも、2800点差で迎えた南4局1本場、白鳥は「（逆転トップの）出アガリ条件を満たしている」と赤牌含みの七対子に着手。最終的に五万の単騎待ちで構えると、数巡後、これがラス目からの浮上を狙う鈴木大介から零れ落ちた。七対子・赤の3200点（＋500点）。わずか700点さで滝沢を捲り、11月6日の第2試合に続いて個人連勝を決めた。

緊迫した接戦を制し、これで個人4勝目。個人のプラスも＋156.7ポイントまで増やした。試合後、白鳥は「チームがプラスポイントまで来て、精神的余裕か分からないんですけど、本当に今期始まってから初めて、なんか『今日いけそうだな』って気がしていた」とコメント。「よかったですね。結果もよかったし、気持ちが軽かったです」と表情を崩した。「前回、ABEMASはプラス域に行きまして。今日も1回戦目はトップを取って、（プラスを）積み重ねることができました」。もちろん、目指すは優勝。頼れるエースが大きな白い翼を広げ、チームをさらなる上昇気流に乗せる。

【第1試合結果】

1着 渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）3万5800点／＋55.8

2着 KONAMI麻雀格闘倶楽部・滝沢和典（連盟）3万5100点／＋15.1

3着 U-NEXT Pirates・瑞原明奈（最高位戦）1万7400点／▲22.6

4着 BEAST X・鈴木大介（連盟）1万1700点／▲48.3

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

