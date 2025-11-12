ラーメンといえば細麺や太麺などありますが、いま注目されているのが”ワシワシ麺”。人気が拡大しているワケとは？

【写真を見る】“スープを持ち上げられる”「ワシワシ麵」って何？うどんや蕎麦にも人気拡大中【THE TIME,】

食べ応え満点の食感にハマる人続出

行列の絶えないラーメン店『中華そば 千乃鶏』（東京・世田谷区）。みなさんのお目当ては…

「“ワシワシ麺”が元から好きだったのでそれが目当て」（20代女性）

「かき分けるときに“ワシワシ”みたいな」（20代男性）

人気メニューの「特製中華そば〈醤油〉」（1370円）は、5種類の醤油をブレンドしたスープが特徴。トッピングの味玉、ワンタン、大きなチャーシューなどの下に隠れているのは極太のワシワシ麵です。

THE TIME,マーケティング部 香月ハル部員：

「麺がかなりの重量感。ワシワシの麺がよくスープと絡んでスゴく美味しい。弾力があって噛むごとに小麦の香りが広がっていく感じ」

そもそも【ワシワシ麺】とは、▼すすれないくらいの太さや▼強い噛みごたえが特徴の太い麺のこと。その魅力はどこにあるのでしょうか？

店長・星山祐希さん：

「“麺の表面積が広く太い”のでスープが絡みやすくなっている。ほんの少し麺を縮れさせているので、それで“スープを持ち上げられる”」

「ワシワシ麵」コンビニ各社の狙いは？

【ワシワシ麺】の認知度が「ここ数年で一気にアップした」と話すのは、これまで3万500食のラーメンを食べてきたラーメン評論家の大崎さんです。

『ラーメンデータバンク』会長・大崎裕史さん：

「もともと二郎系のラーメンで使われていた言葉で、幅広い人が使うようになったのはここ1〜2年。“ネーミングのインパクト”と“食べた時のインパクト”。そういう意味でSNSでバズりやすい」

そんなワシワシ麺の人気は、家庭にも広がっています。

都内のスーパー『いなげや 練馬中村南店』（練馬区）に並んでいたのは、「ガッツリ系ワシワシ麵」や「ワシワシ系鬼太」などを謳うチルド麺や、手軽に食べられる冷凍食品などなど。（※取り扱い商品は店舗・日時により異なります）

『セブン-イレブン』では、ワシワシ食感の麺が特長の豚骨醤油ラーメン「とみ田監修 デカ豚ラーメン」（699円）を販売。うどんよりも太そうな極太麺は「まさにワシワシMAX。醤油の深みがスゴい」と香月部員、大満足。

『ファミリーマート』からは関西エリアで大人気のラーメン店が監修した「歴史を刻め監修 豚ラーメン」（698円）。食べごたえのある太めのちぢれ麺に、豚骨ベースの濃厚なスープを合わせています。

他にも、お湯を注ぐだけでOK・カップ麺タイプのワシワシ麺「すず鬼監修 背徳ニンニク醤油」（288円）も登場しています。

香月部員：

「玉ねぎのうまみとニンニク、さらにワシワシした麺がスープと絡んでおいしい」

コンビニ各社がワシワシ麺に参入するのには様々な狙いがあるようです。

▼『セブン-イレブン・ジャパン』⇒「“女性”が頼みにくいイメージがスゴく強い。“気軽に”買っていただいて家でも」（商品本部・廣川陽史さん）

▼『ファミリーマート』⇒「近年の物価高の影響もあって、“一食で満足感を得られる”商品というのがお客さんのニーズに合致したのか、最近では好調に推移している」（商品本部・笠原真輔さん）

「うどん」も「蕎麦」も超極太

ワシワシ麵人気は、ラーメンだけではありません。

都内で2店舗を展開する『東京KINGうどん』（駒込/西荻窪）で人気の「肉汁うどん」（940円）は、豚肉や油揚げなど具材たっぷりの特製つけ汁と、ワシワシ系極太うどん麺が特徴。

麺の太さは一般的なうどんの約2倍。小麦をまるごと挽いて粉状にした「全粒粉」を練り込むことで、弾力と小麦の風味が格段にアップするといいます。

香月部員：

「うどん自体にかなり香ばしい香りがついている。うどんのコシにさらにパンチ力が増してる」

5月にオープンした『立ち食いそば 噛む。』（東京・千代田区）のウリは、噛み応えのある中太麺の蕎麦。一般的な蕎麦の倍以上の太さです。

取締役・種田優樹さん：

「蕎麦の製麺機じゃなく“うどんの製麺機”で作っている。少し山芋が入っているのが特徴」

人気メニューは「肉盛りつけ蕎麦」（980円）。

ワシワシ感のある蕎麦の上にはてんこもりの豚肉がのせられ、ネギと刻み海苔もたっぷり。つけ汁の他に生卵もついてきます。（※肉は牛・豚・鶏肉から選べます）

香月部員：

「噛む度に蕎麦の香りが広がっていく。つけ汁にラー油が入っていて口の中を刺激するような辛さだけど、その奥に出汁の香りもしっかり感じる」

広がりをみせるワシワシ麺。今度はどんな料理で登場するのでしょうか？

（THE TIME,2025年11月10日放送より）