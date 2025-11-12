福島県、茨城県、栃木県で最大震度2の地震 福島県・矢祭町、玉川村、茨城県・水戸市、日立市、常陸太田市
12日午前6時50分ごろ、福島県、茨城県、栃木県で最大震度2を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は茨城県北部で、震源の深さはおよそ60km、地震の規模を示すマグニチュードは3.8と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度2を観測したのは、福島県の矢祭町と玉川村、茨城県の水戸市、日立市、常陸太田市、笠間市、ひたちなか市、常陸大宮市、那珂市、城里町、東海村、大子町、土浦市、石岡市、筑西市、それに桜川市、栃木県の茂木町と市貝町です。
【各地の震度詳細】
■震度2
□福島県
矢祭町 玉川村
□茨城県
水戸市 日立市 常陸太田市
笠間市 ひたちなか市 常陸大宮市
那珂市 城里町 東海村
大子町 土浦市 石岡市
筑西市 桜川市
□栃木県
茂木町 市貝町
■震度1
□福島県
白河市 須賀川市 田村市
鏡石町 天栄村 泉崎村
棚倉町 石川町 浅川町
古殿町 いわき市 檜枝岐村
□茨城県
北茨城市 小美玉市 茨城町
大洗町 結城市 下妻市
取手市 つくば市 茨城鹿嶋市
守谷市 坂東市 稲敷市
かすみがうら市 行方市 鉾田市
美浦村 八千代町 五霞町
□栃木県
宇都宮市 足利市 佐野市
真岡市 栃木さくら市 那須烏山市
下野市 益子町 芳賀町
壬生町 栃木那珂川町 日光市
大田原市 那須町
□埼玉県
久喜市 嵐山町 春日部市
□千葉県
野田市 柏市
□東京都
東京練馬区
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。