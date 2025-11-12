12日午前6時50分ごろ、福島県、茨城県、栃木県で最大震度2を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は茨城県北部で、震源の深さはおよそ60km、地震の規模を示すマグニチュードは3.8と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、福島県の矢祭町と玉川村、茨城県の水戸市、日立市、常陸太田市、笠間市、ひたちなか市、常陸大宮市、那珂市、城里町、東海村、大子町、土浦市、石岡市、筑西市、それに桜川市、栃木県の茂木町と市貝町です。

【各地の震度詳細】

■震度2

□福島県

矢祭町 玉川村



□茨城県

水戸市 日立市 常陸太田市

笠間市 ひたちなか市 常陸大宮市

那珂市 城里町 東海村

大子町 土浦市 石岡市

筑西市 桜川市



□栃木県

茂木町 市貝町

■震度1

□福島県

白河市 須賀川市 田村市

鏡石町 天栄村 泉崎村

棚倉町 石川町 浅川町

古殿町 いわき市 檜枝岐村



□茨城県

北茨城市 小美玉市 茨城町

大洗町 結城市 下妻市

取手市 つくば市 茨城鹿嶋市

守谷市 坂東市 稲敷市

かすみがうら市 行方市 鉾田市

美浦村 八千代町 五霞町



□栃木県

宇都宮市 足利市 佐野市

真岡市 栃木さくら市 那須烏山市

下野市 益子町 芳賀町

壬生町 栃木那珂川町 日光市

大田原市 那須町



□埼玉県

久喜市 嵐山町 春日部市



□千葉県

野田市 柏市



□東京都

東京練馬区

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。