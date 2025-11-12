TBS NEWS DIG Powered by JNN

12日午前6時50分ごろ、福島県、茨城県、栃木県で最大震度2を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は茨城県北部で、震源の深さはおよそ60km、地震の規模を示すマグニチュードは3.8と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、福島県の矢祭町と玉川村、茨城県の水戸市、日立市、常陸太田市、笠間市、ひたちなか市、常陸大宮市、那珂市、城里町、東海村、大子町、土浦市、石岡市、筑西市、それに桜川市、栃木県の茂木町と市貝町です。

【各地の震度詳細】

■震度2
□福島県
矢祭町　玉川村

□茨城県
水戸市　日立市　常陸太田市
笠間市　ひたちなか市　常陸大宮市
那珂市　城里町　東海村
大子町　土浦市　石岡市
筑西市　桜川市

□栃木県
茂木町　市貝町

■震度1
□福島県
白河市　須賀川市　田村市
鏡石町　天栄村　泉崎村
棚倉町　石川町　浅川町
古殿町　いわき市　檜枝岐村

□茨城県
北茨城市　小美玉市　茨城町
大洗町　結城市　下妻市
取手市　つくば市　茨城鹿嶋市
守谷市　坂東市　稲敷市
かすみがうら市　行方市　鉾田市
美浦村　八千代町　五霞町

□栃木県
宇都宮市　足利市　佐野市
真岡市　栃木さくら市　那須烏山市
下野市　益子町　芳賀町
壬生町　栃木那珂川町　日光市
大田原市　那須町

□埼玉県
久喜市　嵐山町　春日部市

□千葉県
野田市　柏市

□東京都
東京練馬区

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。