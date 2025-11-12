上白石萌歌＆生田斗真W主演 2026年1月スタートの日本テレビ系新土曜ドラマ『パンダより恋が苦手な私たち』（毎週土曜よる9時放送）。本作の公式Xアカウント（@pankoi_ntv）では、下記の条件（応募方法）を満たした方の中から、抽選で50名様にドラマロゴ入りトートバッグが当たるキャンペーンを実施します！

◆応募期間

11月30日（日）23:59まで

◆賞品

ドラマロゴ入りトートバッグ 50名様

◆応募方法

1. 「パンダより恋が苦手な私たち」公式Xアカウント（@pankoi_ntv）をフォロー

2.上記の公式Xアカウントで投稿される対象投稿をリポスト

◆当選発表

当選された方には、後日Xのダイレクトメッセージ（以下DM）にて当選通知とその後のご案内をいたします。

※都合により、当選のご連絡が遅れる場合がございます。あらかじめご了承ください。

◆キャンペーン注意事項

下記の注意事項に同意の上ご応募ください。ご応募の事実をもって、応募者は以下の注意事項に同意したものとみなされます。

・本キャンペーンは予告なく内容の変更もしくは中止する場合がございます。

・Xアカウントは非公開設定になっていない（鍵付きアカウントではない）状態である必要があります。

・18歳未満のお客さまが本キャンペーンにご応募される場合には、保護者の同意を得た上でご応募ください。

・Xアカウントで自己紹介等を設定していなかったり、長期間投稿やアクションを行っていなかったりする場合や、開設直後の場合は、応募を無効とすることがあります。

・同一の方による複数のアカウントからの応募や、不正なアカウントからの応募、その他当社が不正行為と判断した場合または応募者が以下の禁止事項に違反したと当社が判断した場合には、応募・当選を無効とさせていただきます。

・本キャンペーンの抽選、当選結果等に関するお問い合わせには、お答えいたしかねます。

・当選者の権利を譲渡・換金・変更することや、賞品を交換・換金・変更することはできません。

・賞品の送付において、送付先情報等の誤記載により賞品が付与/送付できない場合は、当選無効とし、弊社では一切の責任を負わないものとします。

・X社の定めるルールを遵守するものとし、自己の責任において本キャンペーンへ応募するものとします。

・本キャンペーンは、X社が後援、支持、または運営するものではなく、本キャンペーンにX社は関係ありません。

・本キャンペーンに関しまして、X社は何らの責任も負いません。

・キャンペーン主催：日本テレビ放送網株式会社

・個人情報の取り扱いに関しては、当社のプライバシーポリシーに準じます。

日本テレビの個人情報保護方針についてはこちら

◆禁止事項

お客さまは、本キャンペーンへの応募に際して、以下に記載することを行ってはなりません。

・法令、裁判所の判決、決定もしくは命令、または法令上拘束力のある行政措置に違反する行為

・公の秩序または善良の風俗を害するおそれのある行為

・当社または第三者の権利を侵害する行為

・他のお客さまに対する嫌がらせや誹謗中傷の内容、その他反社会的な内容または他人に不快感を与える表現を、投稿または送信する行為

・当社または第三者になりすます行為または意図的に虚偽の情報を流布させる行為

・他人の個人情報などを不正に収集、開示または提供する行為

・営利を目的とする行為（当社が認めたものを除きます。）、その他本キャンペーンが予定している利用目的と異なる目的で本キャンペーンを利用する行為

・当社による本キャンペーンの運営または他のお客さまによる本キャンペーンへの応募を妨害し、これらに支障を与える行為

・Xの利用規約に違反する行為

・上記のいずれかに該当する行為を援助または助長する行為

・その他、当社が不適当と判断した行為

◆免責事項

当社は、本キャンペーンに関する事項について、事実上または法律上の瑕疵（安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性、特定の目的への適合性、セキュリティなどに関する欠陥、エラーやバグ、権利侵害などを含みます。）がないことを明示的にも黙示的にも保証しておりません。

お客さまが投稿したメッセージ、画像等についての著作権・肖像権その他の権利の侵害等に関しての問題について当社は一切の責任を負いません。また、本キャンペーンへの応募によってお客さまに生じたあらゆる損害について当社は一切の責任を負いません。

本キャンペーンおよび本要項は、やむを得ない事情により、お客さまへの予告なく中止、または内容が変更となることがあります。あらかじめご了承ください。

本キャンペーンへの応募のために必要な機器、通信手段、電力等は、お客さまの費用と責任でご用意ください。