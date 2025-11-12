「この人はいい人だ」という直観は、実は後々裏切られることもあるかもしれない。注目の新刊『人生は期待ゼロがうまくいく』（著：キム・ダスル、訳：岡崎暢子）は、本当に信頼できる人の特徴を言語化し、他人と自分の適切な距離を教えてくれるエッセイだ。本稿では、同書から内容の一部を抜粋・再編集してお届けする。（企画：ダイヤモンド社書籍編集局）

「信用ならない人」を見極める

8つのチェックリスト

いい人をうまく演じているつもりでも、人間の本性とは、ふとした瞬間ににじみ出るものだ。次の8つで見極めることができる。

1.いい加減な発言をしていないか

2.いい友人と付き合っているか

3.毎日をどこで過ごしているか

4.品のある言葉遣いをしているか

5.家族と良好な関係を築けているか

6.人に対して丁寧に接しているか

7.生き物にやさしいか

8.やるべきことから逃げずに向き合っているか

世間には、しっぽを隠してうまく化けているタイプの人間があまりにも多い。そうした人間と知らず知らずのうちに関わり、苦い思いをすることも少なくない。

まずは相手の言動をじっくり観察すること。知り合って間もないような人間を安易に信用しないことだ。信頼を寄せた相手に痛い目に遭わされることは避けたい。

生ゴミがいくら密封しても臭うように、こざかしい人間には違和感を覚える瞬間があるもの。

付き合うべきか、信用していい人なのかの判断は、それからでも遅くはない。

（本記事は『人生は期待ゼロがうまくいく』から一部を抜粋・再編集したものです。）