母「もっと派手な色の服を買ってきてほしかった」えっ、だって昔は──母の『突然の変化』に混乱したワケ

筆者の話です。

母は施設で暮らすようになり、面会に行くと「次は服がほしい」とリクエストされます。

ところが私が選んで持っていくと「もっと赤やピンクが良かった」と言われてしまい──。

親子の好みのズレに驚きながらも、母の変化を受け止めた出来事です。

母のリクエストに戸惑う

母は一人暮らしが難しくなり、施設に入所しています。



面会に行くと「今度は服がほしい」と言われ、私は母のために選んで持参しました。





昔と真逆になった好み

けれど、手渡した瞬間に「もっと派手なのが良かった」と笑いながら文句が返ってきたのです。買い物を頼まれるといつもそんな感じで、文句を言わないことはほぼありません。

私と母の趣味は昔から正反対。



私は明るい色が好きなのに、母は落ち着いた色を選ぶ人でした。



なので、無難に落ち着いた色を選んだのに……。



それだけに、今になって「赤やピンクがいい」と言い出したことには驚かされました。

若い頃はむしろ「派手な色は似合わないからやめなさい」と私に言っていた母。

その母自身が選んでほしいと言うのだから、意外で仕方がありません。

長く一緒に暮らしていたからこそ分かると思っていた好みが、いつの間にか変わっていたのです。

分からなくなる『母の今』

母自身は「歳をとったからよ」といいますが、若い頃から洋服にこだわりを持っていた母。

今までの好みとの違いに、私の中で混乱が生まれます。

一緒に暮らさなくなってから、母の好みや気分が少しずつ見えなくなっていく。



その変化に気づくたび、親子の距離を感じてしまいます。



「ありがとう」のひと言がなかなか聞けないのも、心のどこかで寂しさを募らせる瞬間でした。

それでも選びたい気持ち

それでも私は、母の笑顔を思い浮かべながら「次はどんな服を持って行こう」と考えてしまいます。派手な色でもいい、むしろ母が少しでも楽しい気分になれるなら選ぶ意味がある。

選ぶときに迷う時間すら、私にとっては母とつながれる大切なひとときです。

好みのズレに戸惑いながらも、親子だからこそ与え合える時間があるのだと感じました。

