『もしがく』波乱の後半戦…菅田将暉“久部”の暴走が始まる【第7話あらすじ】
三谷幸喜が脚本、主演に菅田将暉を迎えるフジテレビ水10ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（毎週水曜 後10：00）の第7話が11日に放送される。放送を前に場面カットとあらすじが公開された。
【写真】■ドラマ『もしがく』キャスト・出演者一覧【2025年10月期】
本作は1984年の渋谷を舞台にした青春群像劇で、三谷自身の経験に基づいた要素を含んだ完全オリジナルストーリー。
■第7話あらすじ
久部三成（菅田将暉）は、大御所俳優・是尾礼三郎（浅野和之）を迎えて稽古する日々を送っていた。「夏の夜の夢」の初日公演から１週間が経ったが、観客は思ったほど伸びていない。売り上げは目標の半分にも満たない状況だが、来週からはシェイクスピア後期の名作「冬物語」を上演すると久部は息巻く。
支配人・浅野大門（野添義弘）の妻・フレ（長野里美）は「逃げるが勝ち」だと言い、売上金を持って田舎へ帰ろうと大門を誘う。しかし「是尾礼三郎の復活は演劇界にとっても大ニュースです」と熱弁する久部の勢いに負け、大門は「もう一度、あんたに賭けてみる」と決意を固める。
翌日の朝、オーナーのジェシー才賀（シルビア・グラブ）がやってくる。「今週の売り上げです」とノルマの封筒を差し出す大門だが、実は小細工があり…。
