ÂçÃ«æÆÊ¿¤éµð³Û·ÀÌóÏ¢È¯¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏàÁ±¶Ìá¤«¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¡Ö°¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×ÍýÍ³¤ò²òÀâ
¡¡£²Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤òÀ©¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬º£¥ª¥Õ¤âÂçÊä¶¯¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤½¤¦¤Ê±À¹Ô¤¤À¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î´Ö¤Ç¤Ï¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¼é¸î¿À¡¦¥¹¥¢¥ì¥¹¤ä¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¡Ê¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡Ë¡¢¥¿¥Ã¥«¡¼¡Ê¥«¥Ö¥¹¡Ë¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂçÊªÁª¼ê¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²Ç¯Á°¤Î¥ª¥Õ¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤ä»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¡¢ºòÇ¯¤â¥¹¥Í¥ë¤é¤Èµð³Û·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤ÇÀïÎÏ¤òÁý¶¯¡£ÀÑ¶ËÅª¤ÊÅê»ñ¤ò·ë²Ì¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢Â¾¤Î£²£¹µåÃÄ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤äÈãÉ¾²È¤é¤«¤Ï¤ä¤Ã¤«¤ß¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê¡Ö°¤ÎÄë¹ñ¡×¤âÈÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥Ã¥È¡×¤Ï£±£±Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£²Æü¡Ë¤Ë¡Ö¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÊÌ¤ÎºÇ¹âÇ¯ÊðÁª¼ê¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬°¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È°Û¤ò¾§¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÅê¼ê¤Ç¤ÏÀèÈ¯¤Î¥¦¥£¡¼¥é¡¼¡Ê¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡¢£´£²£°£°Ëü¥É¥ë¡áÌó£¶£´²¯±ß¡Ë¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Î¤Ø¥¤¥À¡¼¡Ê¥¢¥¹¥È¥í¥º¡¢£±£¹£°£°Ëü¥É¥ë¡áÌó£²£¹²¯±ß¡Ë¡£ÆâÌî¤Ç¤Ï°ìÎÝ¤Î¥²¥ì¥í¡Ê¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡¢£´£°£²£±Ëü¥É¥ë¡áÌó£¶£±²¯±ß¡Ë¡¢ÆóÎÝ¤Î¥¢¥ë¥È¥¥¡¼¥Ù¡Ê¥¢¥¹¥È¥í¥º¡¢£³£³£°£°Ëü¥É¥ë¡áÌó£µ£±²¯±ß¡Ë¡¢Í··â¤Î¥ê¥ó¥É¥¢¡Ê¥á¥Ã¥Ä¡¢£³£²£´£·Ëü¥É¥ë¡áÌó£µ£°²¯±ß¡Ë¤À¡£¤µ¤é¤Ë³°Ìî¤Ç¤Ï±¦Íã¤Î¥½¥È¡Ê¥á¥Ã¥Ä¡¢£¶£±£¸£·Ëü¥É¥ë¡áÌó£¹£µ²¯±ß¡Ë¡¢Ãæ·ø¤Î¥È¥é¥¦¥È¡Ê¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡¢£³£·£±£±Ëü¥É¥ë¡áÌó£µ£·²¯±ß¡Ë¤Î£²¿Í¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Á´ÂÎÅª¤ËÇ¯Êð¤¬¹â³Û¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë·¹¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖºÍÇ½¤Ø¤ÎÅê»ñ¤¬ÆÃÄê¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¸Â¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ê¡¼¥°Á´ÂÎ¤Î·¹¸þ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÃÇÄê¡£¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿¤ä¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¾Áª¼ê¤òÍÊ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¶Ñ¹Õ¤¬¼è¤ì¤¿µëÍ¿ÂÎ·Ï¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ç¯ÊðµÏ¿¤òÇË¤ë¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢Áª¼êÁØ¤Î¸ü¤ß¤È¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾¤·¡Ö·ëÏÀ¤È¤·¤Æ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬£Í£Ì£Â¤Ë¤ª¤±¤ë»Ù½Ð¤Î¡Ø°Ìò¡Ù¤Ç¤¢¤ë¸«Êý¤ÏÀ®Î©¤·¤Ê¤¤¡£½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤Ï¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¤¤¤«¤ËÍ½»»¤ò»È¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡×¤È·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ø¤ÎÈ¿´¶¤¬¾Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤â¤Þ¤¿¥¹¥¿¡¼½¸ÃÄ¤Î½ÉÌ¿¤È¤¤¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£