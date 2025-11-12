ワタナベエンターテインメント所属のビビる大木（51）と青木さやか（52）がパーソナリティーを務めるポッドキャスト番組「人生後半どうする会議だ！」（水曜午前7時配信）が10月からスタートした。

ビビる大木、51歳。青木さやか、52歳。人生100年時代を折り返した2人が、これからの後半戦をどうしていくのか徹底議論する話題のPodcast番組が、来年1月に東京でイベントを開催することが決定した。

50代になり共通した悩みは、健康・休日の楽しみ方・パートナー論など。2人の考え方は相反する独自の意見のため議論は大白熱。リアル開催の会議では、専門家にあれこれ聞いてみたり、参加したリスナーと議論してみたりと、ここでも白熱必至。

ビビる大木は「みなさまこんばんみ！ 『人生後半どうする会議だ！』がLIVEをやります！！ 50代の2人がこの先どうする？ 今はどうする？ 家族は？ と悩んだり笑ったり！ お昼のLIVEなので終わったあともゆっくり過ごせます！ そこがおすすめポイントです！」とコメント。

青木も「みなさんどこ見てんのよ！ このたび、同世代ご近所さんの先輩、ビビる大木さんとライブをやることになりました。年を重ねることは、ふと自信をなくしたり心もとなくなったりしますけど、大木さんと共有して楽になること多くて良いですね。皆さん一緒に人生後半楽しい時間を過ごしましょう！」と語った。

トークライブは来年1月17日（土）東京「LOFT9 Shibuya」で開催される。

5日配信の同番組のテーマは「墓」。ビビる大木は既に両親の墓を購入済み。青木は自身が購入した「青木家」の墓に離婚した両親が入っていると告白。経緯についても語っている。