フジテレビは12日、「〇〇の未来のために−」を共通テーマに10月期より実施している、タイムテーブルの枠を超えた長期キャンペーン「for the NEXT」プロジェクトの11月放送分を発表した。

「the NEXT」という言葉には、フジテレビがコンテンツを届ける先の視聴者の将来、未来を共に考え、支援し、「次世代へ繋ぐ」「次世代を応援する」「次世代を担う」役割を果たしていくこと、また時代の変化に合わせて「古い価値観、慣例、慣習」から脱却し、新しい価値を提供していく意味を込める。

そして「for」という言葉には原点に立ち返り、視聴者のの笑顔、安心、共感を願って良質なコンテンツを制作していく、という決意を込めている。

11月は、ゴールデン帯の特番や人気レギュラー番組を通じて「若者の未来のために」「暮らしの未来のために」「多様性の未来のために」「誰かの未来のために」など、“未来”に真摯（しんし）に向き合う企画を放送する。フジテレビは、放送を通じた社会貢献を目指し、未来を担う人々にエールを送る。

11月10日〜14日の「めざましテレビ」では、「キラビト！」で未来を切り開く若者たちを応援する。小学1年生の画家や、中学生ながら個展を開いた「魚博士」、伝統を受け継ぐ20代の仏師など、“好き”を追求する人々の“今”と“これから”を取材し、夢に向かって挑戦する姿を通して、次の時代をつくる力を届け、未来へエールを送る。

11月22日には関東ローカルで「大震災から2年日本航空石川野球部 〜最後の夏、夢の続きへ〜」を放送する。2024年元日、能登半島地震で甚大な被害を受けた日本航空高校石川野球部に独占密着。震災当時1年生だった部員たちが挑む最後の夏に密着し、高校野球最後の大会にかけたそれぞれの思い、震災から2年がたとうとしている今、彼らはどんな未来を思い描いているのかに迫る。

このほかにも、「坂上どうぶつ王国」「奇跡体験！アンビリバボー」などでテーマに沿ったコンテンツを多数放送する。

放送一覧は以下の通り

・11月10日〜14日 午前5時25分〜8時14分 『めざましテレビ』

・11月15日午後9時〜11時10分 土曜プレミアム『全国ハモネプ大リーグ2025〜アカペラ日本一決定戦〜』

・11月22日 午後3時〜午後4時 ※関東ローカル

『大震災から2年日本航空石川野球部 〜最後の夏、夢の続きへ〜』

・11月21日午後7時〜9時 ※一部地域により放送時間が異なります

『坂上どうぶつ王国』

・11月13日、27日、12月4日 午後11時〜11時30分

『トークイーンズ』

・11月20日 午後8時〜9時54分 『アリガト！JAPAN 助けてくれた日本人を捜しています』

・11月13日 午後7時〜9時 『実録！奇跡の救出劇』

・11月26日 午後7時〜9時 『奇跡体験！アンビリバボー』