どっちも食べたーーーいッ♡【マクドナルド】懐かしのゲームとコラボ！「新作バーガー」

【マクドナルド】が昔から人気の格闘ゲーム「ストリートファイター」と初のコラボ！ マヨチキンやたまごてりやきといった、満足感のありそうな新作バーガーがラインナップ中。ガッツリ食べたいランチやディナーにぴったりです。キャラデザインのコラボパッケージにも要注目。11月下旬まで味わえるメニューをぜひお見逃しなく。

具沢山なガッツリ系の「焦がしにんにくマヨたまごてりやき」

てりやきのパティ・たまご・野菜をサンドした、ボリューム感がうかがえるこちら。公式サイトによれば「ローストガーリックとたまり醤油のうま味が特長の焦がしにんにくマヨ」が入っており、ガツンとパンチの効いた味わいが楽しめそうです。たまごのまろやな風味が食べやすさを引き立てていそう。「リュウをイメージ」したバーガーでパッケージにもリュウが描かれた、ファンにはたまらない一品です。

甘酸っぱさが楽しめそうな「油淋鶏マヨチキン」

チキン系が食べたい時は、春麗（チュン・リー）が描かれたこちらがおすすめ。油淋鶏を合わせたバーガーらしく、分厚いパティが入っていて食べ応えも感じられそうです。公式サイトによると「甘めのマヨソースと、醤油やごま油、生姜」を加えており、油淋鶏ならではの甘酸っぱさが感じられそう。

writer：S.Hoshino