近づいてくる飼い主さんをそっと陰から待ち伏せて…？がんばって飼い主さんをびっくりさせようと奮闘している姿がかわいすぎると話題で、動画は511万再生を突破。「私なら驚いちゃうと思いますw」「何回でも繰り返して観ていられますw」など、たくさんのコメントが寄せられています。

【動画：物陰に隠れる子猫→飼い主さんがやって来ると…】

飼い主さんを驚かせたい

Instagramアカウント『jjomae.cat』に投稿されたのは、こちらに歩いてくる飼い主さんを驚かせようと、物陰で息をひそめながら機会を伺っている小さな猫の姿です。動画に登場するのは、サバトラ白模様の子猫ちゃん。

この日、飼い主さんが隣の部屋から手前の部屋に移動しようとされたところ、子猫が壁の陰に隠れながら、じっと前方を見つめていたのだそうです。どうやら、飼い主さんを驚かせようとしてタイミングを見計らっている模様。

作戦失敗

体をじりじりと動かしながら飛び出す準備をしていた子猫でしたが、思っていたよりもはやく飼い主さんが部屋に入ってきてしまったのか、タイミングを見失ったように目線を泳がせて飼い主さんを見上げてきたといいます。

そんな様子を見た飼い主さんは、子猫にもう一度チャンスを与えることにされたのだとか。元いた部屋に戻った飼い主さんは、再度子猫のいる隣の部屋にゆっくりと歩いて行かれたとのこと。

サプライズの結果は？

子猫は小さな体をぺたんと床に伏せると、しっぽを低く構え、前足を踏ん張り、「今だ！」の瞬間を待つスナイパーのような集中力を見せはじめたのだそうです。そして、飼い主さんが現れるとともに子猫は飛び出す…かと思いきや、ワンテンポ遅れてから勢いよく駆け寄って、飼い主さんの足元に大っぴらにじゃれついてきたといいます。

壁の陰での緊張感はどこへやら、ハイテンションで足にまとわりつく姿がなんとも愛らしい子猫の姿なのでした。子猫の遊び心と飼い主さんへの愛情がぎゅっと詰まった日常のワンシーンは、たくさんの人々に癒しと笑いを届けることとなりました。

投稿には、「好奇心旺盛な猫ちゃんですね」「猫ちゃんが飼い主さんを驚かせるために待っているなんてすごいですね！」「かわいすぎるw」「賢い猫ちゃん」「この子はたくさんの幸せと癒しを与えてくれますね」など、たくさんの絶賛コメントが寄せられています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「jjomae.cat」さま

執筆：藤井花音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。