¡¡½÷Í¥¤Î°Ë¸¶Ï»²Ö¤Î¤Þ¤ë¤Ç¤ª¤È¤®ÏÃ¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£±£²Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¶á¤Å¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡´ò¤·¤¤³Ú¤·¤ß¡£¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥ï¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£Æ¬¤Ë¤ÏÇò¤Î¥ì¡¼¥¹ÊÁ¤ÎÉÛ¤ò¤«¤Ö¤»¡¢¥Ô¥ó¥¯¤È¥Ù¡¼¥¸¥å¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¿§¹ç¤¤¤Î¸ª½Ð¤·°áÁõ¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÆ¸ÏÃ¤Ë½Ð¤Æ¤¤½¤¦¡¡²Ä°¦¤¤²Ä°¦¤¤²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÏ»²Ö¤µ¤ó¤ªåºÎï¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÏ»²Ö¤Á¤ã¤ó¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¡Á¡×¡ÖÈþ¤·¤¯²Ä°¦¤¤¤Í¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥«¥ï¥æ¥¹¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãºÇ¹â¤Ë²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£