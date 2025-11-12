¥¹¥é¥ó¥×¤Ë´Ù¤Ã¤¿Çòºê¡Ê¿·¸¶ÂÙÍ¤¡Ë¡¢Îø¿Í¡Ê¶ðÌÚº¬°ªÂÁ¡Ë¤Ë¡È¤¢¤ë¤³¤È¡É¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡¡¡Ø£²£µ»þ¡¢ÀÖºä¤Ç Season£²¡ÙÂè7ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¶ðÌÚº¬°ªÂÁ¤È¿·¸¶ÂÙÍ¤¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¿å¥É¥é25¡Ø£²£µ»þ¡¢ÀÖºä¤Ç Season£²¡Ù¡ÊËè½µ¿åÍË¡¡¿¼1¡§00¡Ë¤ÎÂè7ÏÃ¤¬¡¢¤¤ç¤¦12Æü¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤é¤¹¤¸¤È¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡Û¥¹¥é¥ó¥×¤Ë´Ù¤ê¡Ä¾Ç¤ëÇòºê¡Ê¿·¸¶ÂÙÍ¤¡Ë
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢Îß·×165ËüÉôÄ¶¤¨¤Î²ÆÌî´²»Ò»á¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾ºî¡£2024Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Á°ºî¤Ï¡¢Èþ¤·¤¤ÍÆ»Ñ¤È¼ÂÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤ÇÇÐÍ¥¤Î±©»³Ëã¿å¡Ê¤Ï¤ä¤Þ¤¢¤µ¤ß¡¿¶ðÌÚº¬¡Ë¤È¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¡¢¡ØÃë¤Î¤æ¤á¡Ù¤Ç¤Î±©»³¤ÎÁê¼êÌò¤ËÂçÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿¿·¿ÍÇÐÍ¥¡¦ÇòºêÍ³´ô¡Ê¤·¤é¤µ¤¤æ¤¡¿¿·¸¶¡Ë¤¬Èþ¤·¤¯¤âÀÚ¤Ê¤¤Îø¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤ò½ö¾ðÅª¤ËÉÁ¤¤¤¿¡¢·ÝÇ½³¦¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£2¿Í¤ÎÀÚ¤Ê¤¯Èþ¤·¤¤ÎøÊª¸ì¤Ï¡¢³¤³°¤Ç¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£W¼ç±é¥¥ã¥¹¥È¤¬Â³Åê¤·¡¢Î¾ÊÒ»×¤¤¤ÎËö¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯·ë¤Ð¤ì¤¿2¿Í¤Î¤½¤Î¸å¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡ÉñÂæ¤Î¤±¤¤¤³Ãæ¡¢¥¹¥é¥ó¥×¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿Çòºê¤Ï¡¢¶¦±é¼Ô¤Î¹õÌÚ·ÖÂÀ¡Ê²ÆÀ¸Âç¸Ð¡Ë¤Ë¼çÌò¤ÎºÂ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¶²ÉÝ¤Ë²×¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ëÆü¡¢±é½Ð²È¤ÎÀÄ»³·Ä°ìÏº¡ÊÃæÂ¼¤Þ¤³¤È¡Ë¤«¤é¤âÄ´»Ò¤Î°¤µ¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤±¤¤¤³¤ò³°¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡Çòºê¤Ï¡¢¾õ¶·¤òÂÇ³«¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÎø¿Í¤Î±©»³¤Ë¡È¤¢¤ë¤³¤È¡É¤ò¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡£°ìÊý¡¢±©»³¤Î¤â¤È¤Ë¤ÏÄ¹¤é¤¯ÁÂ±ó¤Ë¤·¤Æ¤¤¿Êì¡¦¤Ï¤ë¤«¡Ê¿÷·Á¤¢¤¤³¡Ë¤«¤é¤ÎÏ¢Íí¤¬Æþ¤ë¡£
