ハライチ澤部佑、出産立ち合いで「めちゃくちゃ怒られました」 “痛い痛い痛い”妻の叫びに反応「楽しくさせなきゃみたいな…」
お笑いコンビ・ハライチの澤部佑（39）が、11日放送のフジテレビ系『ぽかぽか』（前11：50）に出演。妻の出産立ち合いで、“怒られた”エピソードを明かした。
【写真】一輪のバラを持ち「愛する妻も…」澤部佑
出産立ち合いの話題で「立ち会いました。俺はめちゃくちゃ怒られました」と告白。「俺が悪いんですけど、何か楽しくさせなきゃみたいな。リラックスというか…」としどろもどろに。「奥さんとか助産師さんとか、皆さんを和ませたいから」「奥さんはずっと『痛い痛い痛い！』って言ってるから、それがだんだん、痛い痛い痛い！がウォウウォウ！って、『M-1』の出囃子みたいになって（聞こえて）きて」と打ち明けた。
「痛い痛い痛い痛い！ウォウウォウ！で先生が入ってきたから、（まるで）先生の出囃子みたいな…。先生も『どうも〜』って（入ってきて）」と漫才のしぐさで説明。出演者は「うそつけ！」とツッコんだ。
その後、妻に「『Mｰ1』の出囃子みたいになっちゃったね」と話したら「帰れ！」と怒られたと説明し、スタジオを盛り上げた。
