川で迷子になっていたわんちゃんを保護する光景が、58万再生を超えの反響を呼んでいます。暗い夜の川の中でわんちゃんを保護しようと奮闘する投稿者さんたちの光景には、感謝の言葉が寄せられることに。「見てみぬふりせずに行動できる投稿者さんは、本当に心優しい人」「助けてくださり、ありがとうございます」と、たくさんのコメントが寄せられています。

【動画：夜、川に来た2人の男性→なぜか『犬の鳴き声』がして…まさかの光景と驚きの展開】

川で迷子のわんちゃんを発見した投稿者さん

ある日、YouTubeチャンネル『但馬の田舎暮らし どんぐ屋』に投稿されたのは、夜の暗い川の中にいたわんちゃんの保護を試みる投稿者さんたちの姿。

この日、投稿者さんが相方さんと川にやってきたところ、何やら動物の鳴き声が聞こえてきたとのこと。いったい何の声だろうと投稿者さんが辺りを見回してみると…なんと、そこには1頭のわんちゃんの姿が！

いったい、なぜ夜遅くにわんちゃんがひとりでこんなところにいるのか…もしかして迷い犬なのではないか。そんな考えがよぎりながら、投稿者さんたちは、ひとまずわんちゃんを保護することにしたのでした。

保護して警察へ届け出を出すことに

わんちゃんを保護するため、川の中に足を踏み入れた投稿者さん。川辺の草をかき分けてわんちゃんの後を追いますが、わんちゃんは怯えているのか、なかなか投稿者さんたちの近くに来てくれなかったとのこと。しかし、相方さんとふたりで力を合わせ、なんとかわんちゃんを捕まえることに成功。投稿者さんたちに抱きかかえられたわんちゃんは、暴れたりすることなく、静かに投稿者さんたちに抱っこされていたといいます。

その姿を見て、投稿者さんはこの子が野良犬ではなく、迷子犬であると確信したご様子。そして、わんちゃんの飼い主さんに見つけてもらえるようにと、近くの警察署に向かうことにしたのでした。

保護されたその後…

わんちゃんを保護してから少し経った頃、投稿者さんはわんちゃんにまつわるある事実を知ったそう。それは…このわんちゃんに兄弟がいること！投稿者さんに保護されて『コタロウくん』という素敵な名前をもらったわんちゃんは、初め2頭一緒に川で彷徨っていたのだそう。そして、投稿者さんたちがやってくる1時間前に、兄弟犬は他の人に保護されたのだといいます。

しかし、コタロウくんはその時びっくりして走って逃げてしまったため、投稿者さんたちがやってくるまで川でひとりぼっちになってしまったのだとか。投稿者さんは、そんな生き別れの兄弟とコタロウくんを会わせてあげるため、もう一人の保護主さんと連絡をとることに。そうしてコタロウくんは離れてしまった兄弟と再会し、お互いに新しい家族ができたことを知ったのでした。

この投稿を見た人からは、「ぎこちない抱っこや、臭くても可愛いと言ってくれる姿に優しさを感じます」「この子の飼い主になってくれてありがとう」「犬の好きそうなワード連呼して呼ぶのは面白かったｗ」といったコメントが寄せられることに。

YouTubeチャンネル『但馬の田舎暮らし どんぐ屋』では、コタロウくんの様子や投稿者さんの日々の様子が投稿されています。

コタロウくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「但馬の田舎暮らし どんぐ屋」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。