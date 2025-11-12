仕事中のパパに遊んでほしい犬→気づいてもらえなくて…椅子の下でしていた『まさかの反応』に27万いいね「切なさと尊さが…」「可愛すぎる」
仕事中のパパさんに遊んでもらいたくてアピールをしにきたビションフリーゼさん。でも気付いてもらえなくて…。
あまりにも切なく、思わず抱きしめたくなること間違いなしの可愛い反応を捉えた光景は記事執筆時点で533万回を超えて表示されており、27万件のいいねが寄せられることとなりました。
遊んでほしくて人形持ってきたのにね...パパに気づいてもらえないね.... (がわいぃいいいいいいいい) pic.twitter.com/qXp8UWLWm4- あぽちぃ (@apo_ro0923) November 3, 2025
仕事中のパパに遊んでほしい犬→気づいてもらえなくて…
Xアカウント『@apo_ro0923』に投稿されたのは、ビションフリーゼ「アポ」ちゃんのお姿。
おもちゃを持ってパパさんの足元で待つ「アポ」ちゃん
この日も在宅ワークのパパさん、そしてママさんと穏やかな1日を過ごしていたといいます。
切ないけれど抱きしめたくなる反応に絶賛
アポちゃんのために一生懸命お仕事に励むお父さんのお姿
たくさん遊んでもらったものの、まだ遊び足りないとパパさんをお誘いに向かったというアポちゃん。デスクについてお仕事をしているパパさんの足元にぬいぐるみを運んだものの…。
しょんぼり絶望して俯いてしまうアポちゃんのお姿
気付いてもらえず、ぬいぐるみをポトン…と、足元に落として完全にしょんぼりしてしまったといいます。
その反応はあまりにも切なく愛くるしいもので、離れたところから見ていたママさんは悶絶せずにはいられなかったのだそう。
お仕事をするお父さんを見守る任務にも励むアポちゃん
もちろん、パパさんは意図的に無視をしているわけでもなく、この前もたくさん遊んでもらっていたのだそう。ママさん曰く、近頃は『仕事をしている時間よりもアポちゃんと遊んでいる時間のほうが長いのでは…？』と思ってしまうほど、相思相愛なのだとか。
遊び相手も『癒やす』というお仕事もこなすアポちゃん
そんな事情があるとは思えないほど、絶望してしまうアポちゃんのお姿は多くの人々をほっこり和ませることとなったのでした。
この投稿には「もうちょっと待ってあげてね～笑」「かわいいいい」「しょんぼり可愛すぎる」「切なさと尊さが溢れてる」「可愛い」など多くのコメントが寄せられています。
焦げ耳がチャームポイントの女の子♡
アポちゃんは、焦げ耳がチャームポイントのわんぱくな女の子。おもちゃ運びが大の得意で、パパさんの元におもちゃを届けたり、お仕事を応援するためにヘソ天で癒やしを提供したりと日々忙しく過ごされているといいます。
遊び疲れておもちゃに囲まれて眠るアポちゃん
飼い主さんに溺愛されながら、のびのびと幸せに暮らすアポちゃんのお姿は、日々多くの人々に笑顔と癒やしを発信し続けています。
地面に消えたシャボン玉を食べたくて、突き刺さるイッヌも置いておきます 笑 https://t.co/7PVqwNd0ow pic.twitter.com/y9QLrsNsMT- あぽちぃ (@apo_ro0923) September 15, 2025
旦那より、アポへの報告動画が届きました (ちなみ旦那よ。お主はバズってないで 笑) https://t.co/pB63NobDB0 pic.twitter.com/CHQZd8oN8m- あぽちぃ (@apo_ro0923) November 5, 2025
毎日この顔を何回も繰り返すので、奥歯になんか違和感でもあるんかと思ったら、ただの癖と診断されました笑 やめてその癖 pic.twitter.com/08454F54fQ- あぽちぃ (@apo_ro0923) October 8, 2025
写真・動画提供：Xアカウント「@apo_ro0923」さま
執筆：ayano
編集：わんちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。