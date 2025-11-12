

｢YouTube和尚｣として知られている大愚和尚。住職を務める佛心宗大叢山福厳寺にて（撮影:大倉英揮）

YouTubeのお悩み相談番組『大愚和尚の一問一答』は登録者数75万人を超える。そこに寄せられる悩みのトップはずばり「お金」。和尚の著書『お金と宗教の歴史』は歴史・宗教史の本でありながら、「お金」の悩みを手放すヒントが書かれている。お金に対する仏教のユニークなスタンスを語る。

誰もが心を寄せる世界宗教｢お母さん教｣

「宗教とは何か」に対する答えはさまざまですが、ひとつには「自分の心のよりどころ」と定義することができます。仏教でも、キリスト教でも、イスラム教でもそれは同じです。そして誰もが心のよりどころにしたことのある「世界的な宗教」があります。

それは「お母さん教」です。





小さいうちは、みなお母さん教ですよね。お母さんが心のよりどころだからです。私も長い間、お寺にある幼稚園の園長を務めているのでわかります。子どもたちはパパそっちのけで、「ママ！ ママ！」と言っています。

そしてこのお母さん教と同じくらい強力になってきているのが、「お金教」です。人々はお母さん教を卒業し、お金教に入信していくわけです。

お金教とは何か。それは、お金がないと不安になり、お金に安心を求めるものです。先のお母さん教は、ママがいないと不安になり、ママがいると元気になり、勇気が湧いてくる。心理的安全性を、母親に求めているわけです。その心理的安全性がお金に変わったのが、世界中を席巻しているお金教です。

これを読んでいるあなたもお金教に入信しているはずです。「いやいや、そんなことありません」とおっしゃるかもしれませんが、ちょっと考えてみてください。

「今、お母さんがそばにいなくても大丈夫ですか？」

そう聞くと、大人はたいてい「大丈夫」と答えるはずです。

｢お金を語れない｣は僧侶として失格

では、次の質問はどうでしょう。

「今、お金がなくても大丈夫ですか？」

この質問に「大丈夫」と答えられる大人はほとんどいないはずです。自分の預金通帳を見て、数字が増えれば安心し、減ったら不安になる。心理的安全性をお金に求めているからです。

これは立派なお金教の信者です。

お金は現代のこの社会ではなくてはならないものですし、避けようと思っても現実的に避けることはできません。それは私たち僧も同じです。仏教で心の修行をしていても、社会で生きていく上では、お金から逃れることはできません。

この「生きていく上で逃れられないもの」から目を背けるというのは、成熟した大人の態度ではありません。ですから私は、お金の悩みに答え、お金の話をしています。

お金から逃れることができないのに、あたかもお金とは関係ないようなフリをしている僧もいますが、私はお坊さんとしては失格だと思います。

お坊さんがお金の話を嫌がるのは、人々から「いやらしい」と言われるからです。私も言われています。でも、そのような反応を恐れるのは、お金に関して中途半端な理解をしているからです。

お金に対して不安が尽きないのは、学んでいないからです。

私はみなさんに、そんなにお金が心配なら、仕組みを勉強するよう伝えています。社会におけるお金というのは、そもそも人間がつくった経済のシステムです。給与、税金、借金、投資、すべて人間が考え出したシステムの上に成り立っています。

ただ漫然と税金を払うのではなく、どのような計算のもとに自身の税金が決まっているのかを学んだり勉強したりすれば、困ったときの解決策も自ずとわかるようになります。

お釈迦様曰く｢若いときに働いて財を成しなさい｣

お坊さんも、お金に不安をもっています。檀家離れが進み、お寺の経営基盤が根底から崩れつつあるからです。

私が同じように不安かといえば、そんなことはありません。私はお坊さんになりたくないと寺を飛び出し、自分でいくつかの事業を起こして生活をしてきました。小さなものではありますが、経営者としていくつかビジネスを手がけ、その間1億円近い借金に苦しめられたときもあります。お金を稼ぐこと、失うことを、身をもって学んできました。お金のありがたさ、そして怖さを知ったために、闇雲に不安になることはなくなりました。

そのような経験がなければ、コロナ禍できっとうろたえていたことでしょう。ですから、なるべく早く自分で学べることは学んだらいいのです。そして、若い頃にしっかりと働き、きっちりと稼いでおくことです。お釈迦様はこんな言葉を残されています。

真理のことば（ダンマパダ） 第11章 老いること 155 若い時に、財を獲ることなく、清らかな行ないをまもらないならば、魚のいなくなった池にいる白鷺のように、痩せて滅びてしまう。（『ブッダの真理のことば 感興のことば』中村元訳、岩波文庫、31ページ）

お釈迦様は、若いときに働いて財を成しなさいとおっしゃいます。そして面白いのが、財を成すだけではなく、心を育てることが必要だと示されていることです。人格を育てていい人になれば、年をとったときに誰か助けてくれるからです。

お釈迦様がカーストが低い者を最初の弟子にした理由

カーストという階級制度は生まれた家によって身分の決まるもので、インドの社会に深く根づいていて、その中では疑う余地のないものでした。

カーストが当たり前の社会の中で、お釈迦様は「人間は、心、言葉、行ないによって尊敬されるべき人かどうかが決まる」と説きました。その人のあり方を見て尊敬するかどうかを決めなさい、ということです。僧侶だから、王だからといった生まれた家は関係ないと暗に示したわけです。

お釈迦様は、その平等な思想を行動でも示しました。仏教教団では、「一日でも先に教団に入った人を立てる」ということになっていました。

お釈迦様が悟りを開き、生まれ故郷に戻ったとき、弟子になりたいという親戚たちに先んじて最初に弟子にしたのは、最もカーストが低かったウパーリという者でした。カーストが低い者を、自らの親戚の兄弟子としたのです。ちなみに、お釈迦様の父はシャカ族の王、お釈迦様自身は｢王子｣でした。

その後も、身分の低い人たちが多く弟子になりました。インド社会の中で蔑まれていた身分の人たちが、出家することによって下位のカーストからバラモン（僧侶）という最上位のカーストに移ることができたのです。

カースト制度がどれだけ厳しいものであるかは、インドに行くとわかります。街の路肩にあるカフェでコーヒーやチャイを飲んだ後、人々は陶器のカップをガチャンと壊して捨ててしまいます。珍しくない光景です。

この習慣が生まれた理由は諸説あるのですが、上の身分の人は下の身分の人が使った食器を使いたくないからだという説があります。そういう習慣が、今でも根強く残っています。

自分自身で勝手につくり出している｢新たなカースト制｣

インドの苛烈なカースト制の日常を知ると、「日本にカースト制がなくてよかった」と思うかもしれません。

たしかに、江戸時代のような制度、つまり、武士、農民、職人と商人などの町人などに分けて、武士が農民と町人を支配する制度は現在の日本にはありません。

しかし、現在の日本はれっきとした身分差別の社会です。

今の日本では、どんな境遇に生まれたとしても、それを乗り越えることができる、というのはその通りだと思います。ただ、この社会には新たな基準が加わっているのも、まぎれもない事実です。

それはお金です。

お金を稼いだ者は、上に行くことができる。お金で身分を飛び越えられるようになったのです。

お金が身分と結びつくようになったために、「新たなカースト制」が私たちの中に生まれました。お金をどれだけもっているかで、私たちは人を見定めるようになりました。これは法に定められたものでも、伝統的な慣習にのっとったものでもありません。

今を生きる私たち自身が、自らの中につくり上げたものです。「こんな会社にしか勤めていないから」「これだけしか年収がないから」といって、勝手に自分でカーストをつくり出しているのです。

100億儲けている社長さんであっても、それは同じです。200億儲けている会社の社長さんの前では、猫のように丸まるものです。お金教に「入信」している人は、本当に気の休まることがありません。

それでも、あなたは本当に無宗教と言えますか？

自分が何に対して価値をもっているか。そこにカーストが生まれます。

若い人はフォロワー数でカースト制度をつくっています。フォロワー数が多いと崇め奉られて、少ないと蔑まされる。多い人は、フォロワー数でマウントをとったりします。まるで「SNSフォロワー教」です。

ですから私がユーチューバーだというと、僧侶というより尊敬されたりします。お檀家さんのおじいちゃんより、そのお孫さんに尊敬されることがあるくらいです。カーストというのはこのように、いとも簡単に自分の中につくり出せるものなのです。

多くの人が自分を「無宗教」だと認識しています。でも、本当にそうですかとお聞きしたい。

先日、ある学校の卒業式に参加したのですが、子どもたちが書いた「将来の夢」の中には、「お金持ち」がけっこうありました。お母さん教に代わってお金教が、子どもたちの中にまですでに広まってしまっているのかもしれません。そしてそれは、親の代から受け継がれた「信仰」なのです。

（この記事を要約した動画はこちらから）

（構成：黒坂真由子）

（大愚 元勝 ： 佛心宗大叢山福厳寺住職、慈光グループ会長）