元ロンドンブーツ1号2号でお笑いタレントの田村亮が2025年11月8日、公式YouTubeチャンネルに公開した動画で、「いすゞ ジェミニZZ ハンドリングバイロータス」を納車したと報告した。

【写真】念願だったいすゞ「ジェミニZZ」が納車されて大よろこびの元ロンブー・田村亮

亮は2021年10月から、若い頃に所有することが叶わなかった憧れの国産旧車を短いスパンで乗り換えていく企画を自身のYouTubeチャンネルで展開。これまで「トヨタ スターレットターボS」に始まり、「スズキ カルタス 1300GT-i」「三菱ランサーEXターボ」「ホンダ 2代目インテグラ」「初代トヨタMR2」という5台を経て、25年10月4日公開の動画では6台目の車として「いすゞ ジェミニZZ ハンドリングバイロータス」の購入を決めていた。

「街の遊撃手を納車！もう乗れないいすゞの乗用車。」と題した動画で亮は「今回は『初いすゞ』ですからね」と、人生初のいすゞ車オーナーになるとあって期待に胸を膨らませ、もっとも楽しみなのは「乗り味」と話した。

店舗で引き渡しの手続きを終えると「いくつになっても楽しみですよね、納車は」とニヤリ。車両を前にして「ちょっと少し大人な感じ。ヨーロピアンな感じ」とその魅力を説き、14インチのBBS製ホイールについて「オモチャみたいじゃない？これ可愛いのよ」と声を弾ませた。また、ボディーカラーは艶感のある黒「エボニーブラック」で「色もいい」と評していた。

運転席に座れば年季の入った純正ハンドルを握りしめ「すごいシンプル」といい、中心部を指さして「ここにうっすらいすゞのマークがある」と指摘した。一方でこの車も「おそらく1年とかそれぐらい以内に動くと思う」と早期の売却を示唆。そのうえで納車後数回乗った後はハンドルカバーで保護するとし「やっぱり僕と同じ状態で次の人も乗ってほしい」と述べていた。

エンジンを始動させれば「やっぱり納車は良いね。ニヤつきが止まらんね」と満面の笑み。そして、居ても立っても居られないといった様子で「一回一周してきていい？」といい、店舗の周りの道路をぐるりと回って帰ってくると「楽しいかもしれない！」とその乗り味に納得の表情を浮かべた。続けて「暴れる感じではないです。乗りやすい感じです。（アクセルを）踏んだ分、ちゃんと反応してくれる感じ」と寸評していた。

コメント欄には「羨ましい」「状態の良さが伝わる」「デザインが良い」など「いすゞ ジェミニZZ ハンドリングバイロータス」に対する声のほか、「亮さんがうれしそうで何より」「ウキウキが伝わってくる」といった納車に際し大喜びする亮を微笑ましく思うようなコメントも多く寄せられていた。

（文＝こじへい）