ÄêÇ¯¸å¤Î¡Ö·ò¹¯ÊÝ¸±¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¤°Õ·ÑÂ³¡¢¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±¡¢²ÈÂ²¡ÊºÊ¡Ë¤ÎÉÞÍÜ¡Ä ¤É¤ì¤¬¤ªÆÀ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Âà¿¦¸å¤ËÁª¤Ù¤ë3¤Ä¤Î·ò¹¯ÊÝ¸±À©ÅÙ
ÄêÇ¯Âà¿¦¸å¤Î·ò¹¯ÊÝ¸±¤ÎÂåÉ½Åª¤ÊÁªÂò»è¤Ï¡¢¡ÖÇ¤°Õ·ÑÂ³ÈïÊÝ¸±¼ÔÀ©ÅÙ¡ÊÇ¤°Õ·ÑÂ³¡Ë¡×¡Ö¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±¡×¡ÖÇÛ¶ö¼Ô¤ÎÉÞÍÜ¤ËÆþ¤ë¡ÊÈïÉÞÍÜ¼Ô¡Ë¡×¤Î3¤Ä¤Ç¤¹¡£
¤É¤ì¤òÁª¤Ö¤«¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢À©ÅÙ¤ÎÆÃÄ§¤ä²ÃÆþ¾ò·ï¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤·¡¢²È·×Á´ÂÎ¤Î»ëÅÀ¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ©ÅÙ¤Î³µÍ×¤È¤ª¶â¤ÎÆÃÄ§¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ç¤°Õ·ÑÂ³¤Ï¡¢Âà¿¦¸å¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·ò¹¯ÊÝ¸±¤òºÇÄ¹2Ç¯´Ö·ÑÂ³¤Ç¤¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£µëÉÕÆâÍÆ¤Ï¸½Ìò»þÂå¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¤Ï²ñ¼ÒÉéÃ´Ê¬¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¿¤áÁ´³Û¼«¸ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¤Ë¤Ï¾å¸Â¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Âà¿¦Á°¤Î¼ýÆþ¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¿Í¤Ï¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±¤è¤ê°Â¤¯¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±¤Ï¡¢»Ô¶èÄ®Â¼¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¤ÏÁ°Ç¯¤Î½êÆÀ¤äÀ¤ÂÓ¹½À®¤Ë±þ¤¸¤Æ·×»»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Âà¿¦¸å¤Ë¼ýÆþ¤¬¸º¤ë¤ÈÊÝ¸±ÎÁ¤â²¼¤¬¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡¢ÉÞÍÜÀ©ÅÙ¤¬¤Ê¤¯¡¢²ÈÂ²°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ËÊÝ¸±ÎÁ¤¬¤«¤«¤ëÅÀ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼«¼£ÂÎ¤´¤È¤ËÊÝ¸±ÎÁÎ¨¤ä·Ú¸ºÀ©ÅÙ¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢½»¤àÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉéÃ´³Û¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
ÇÛ¶ö¼Ô¤ÎÉÞÍÜ¤ËÆþ¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¾ò·ï¤òËþ¤¿¤»¤ÐËÜ¿Í¤ÎÊÝ¸±ÎÁÉéÃ´¤Ï¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¤â·ÐºÑÅª¤ÊÁªÂò»è¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯´Ö¼ýÆþ´ð½à¤äÀ¸·×°Ý»ý¾õ¶·¤Ê¤É¤Î¾ò·ï¤¬¤¢¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ç¯¶â¤äºÆ¸ÛÍÑ¼ýÆþ¤¬°ìÄê³Û¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¡¢ÉÞÍÜ¤«¤é³°¤ì¤Æ¼«Ê¬¤ÇÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÝ¸±ÎÁ¤ÇÈæ³Ó¤¹¤ëºÝ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È
ÄêÇ¯¸å¤Î·ò¹¯ÊÝ¸±¤òÁª¤ÖºÝ¡¢ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¤É¤ÎÀ©ÅÙ¤¬²È·×¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹çÍýÅª¤«¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤Ç¤¹¡£È½ÃÇ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¼ç¤Ë°Ê²¼¤Î4¤Ä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
1¤ÄÌÜ¤Ï¡¢Âà¿¦¸å¤Î¼ýÆþ¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£Ç¤°Õ·ÑÂ³¤Ç¤ÏÂà¿¦»þ¤ÎµëÍ¿¤ò¤â¤È¤ËÊÝ¸±ÎÁ¤¬·è¤Þ¤êÁ´³Û¼«¸ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Âà¿¦¸å¤Ë¼ýÆþ¤¬²¼¤¬¤ë¾ì¹ç¤ÏÉéÃ´¤¬½Å¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±¤Ï½êÆÀ¤¬¸º¤ë¤Û¤ÉÊÝ¸±ÎÁ¤â·Ú¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Ç¯¶âÀ¸³èÃæ¿´¤Î¿Í¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2¤ÄÌÜ¤Ï¡¢²ÈÂ²¹½À®¤Ç¤¹¡£¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±¤Ë¤ÏÉÞÍÜÀ©ÅÙ¤¬¤Ê¤¯¡¢²ÈÂ²°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ËÊÝ¸±ÎÁ¤¬¤«¤«¤ë¤¿¤á¡¢ÉÞÍÜÀ©ÅÙ¤Î¤¢¤ëÇ¤°Õ·ÑÂ³¤äÇÛ¶ö¼Ô¤ÎÉÞÍÜ¤ËÆþ¤ë¤Û¤¦¤¬ÉéÃ´¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
3¤ÄÌÜ¤Ï¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¤Î¾å¸Â¤È¼«¼£ÂÎ¤´¤È¤Î°ã¤¤¤Ç¤¹¡£Ç¤°Õ·ÑÂ³¤Ç¤ÏÊÝ¸±ÎÁ¤Î¾å¸Â¤¬Äê¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹â¼ýÆþÁØ¤ËÍÍø¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±¤Ï¼«¼£ÂÎ¤´¤È¤ËÊÝ¸±ÎÁÎ¨¤ä·Ú¸ºÀ©ÅÙ¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢Æ±¤¸¼ýÆþ¤Ç¤âÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇ¯³Û¿ôËü±ß¤Îº¹¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
4¤ÄÌÜ¤Ï¡¢ÀÚ¤êÂØ¤¨¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¡£Ç¤°Õ·ÑÂ³¤ÏÂà¿¦¸å20Æü°ÊÆâ¤Î¿½ÀÁ¤¬É¬Í×¤Ç¡¢ºÇÄ¹2Ç¯¤Ç½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£¼ýÆþ¤ÎÊÑ²½¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ½é¤Î1Ç¯¤ÏÇ¤°Õ·ÑÂ³¡¢2Ç¯ÌÜ°Ê¹ß¤Ë¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±¤ØÀÚ¤êÂØ¤¨¤ëÊýË¡¤âÁªÂò»è¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÄêÇ¯¸å¤ËÁª¤Ù¤ë·ò¹¯ÊÝ¸±À©ÅÙ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È
3¤Ä¤Î·ò¹¯ÊÝ¸±À©ÅÙ¤Ë¤Ï°ìÄ¹°ìÃ»¤¬¤¢¤ê¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¤Î°Â¤µ¤À¤±¤ÇÁª¤Ö¤Î¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ËÜ¾Ï¤Ç¤Ï¡¢Ç¤°Õ·ÑÂ³¡¦¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±¡¦ÉÞÍÜ²ÃÆþ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤È¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤òÀ°Íý¤·¤Þ¤¹¡£
Ç¤°Õ·ÑÂ³¤ÏµëÉÕÆâÍÆ¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ëÈ¿ÌÌ¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¤ÏÁ´³Û¼«¸ÊÉéÃ´¤ÇÉéÃ´´¶¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¡£ÊÝ¸±ÎÁ¾å¸Â¤ÎÈÏ°Ï¤Ë¼ý¤Þ¤ë¹â¼ýÆþ¼Ô¤Ë¤ÏÍÍø¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ýÆþ¤¬¸º¤ë¿Í¤Ë¤Ï³ä¹â¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±¤Ï½êÆÀ¤¬¾¯¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤ÏÉéÃ´¤¬·Ú¤¯¡¢Ç¯¶âÀ¸³è¼Ô¤Ë¤âÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢²ÈÂ²¤Î¿Í¿ô¤¬Â¿¤¤¤Û¤ÉÊÝ¸±ÎÁ¤¬Áý¤¨¡¢¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÉéÃ´³Û¤Ëº¹¤¬½Ð¤ëÅÀ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÇÛ¶ö¼Ô¤ÎÉÞÍÜ¤ËÆþ¤ë¤ÈÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÉéÃ´¤¬ºÇ¤â·Ú¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¼ýÆþ¤äÆ¯¤Êý¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤µ¤Ê¤±¤ì¤ÐÍøÍÑ¤Ç¤¤º¡¢¼ýÆþ¤¬Áý¤¨¤ì¤ÐÉÞÍÜ¤«¤é³°¤ì¤Æ¼«Ê¬¤Ç·ò¹¯ÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
·ò¹¯ÊÝ¸±¤òÁª¤ÖºÝ¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î·ò¹¯ÊÝ¸±À©ÅÙ¤ÎÆÃÄ§¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤·¡¢¼ýÆþ¤ä²ÈÂ²¹½À®¤Ë¹ç¤Ã¤¿ÁªÂò¤ò¿´³Ý¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÄêÇ¯¸å¤Î·ò¹¯ÊÝ¸±¤ÎÁªÂò¤Ï¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æー¥¸¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¸¤¯Áª¤Ü¤¦
ÄêÇ¯¸å¤Î·ò¹¯ÊÝ¸±¤ÎÁªÂò¤Ï¡¢¡Ö¸½ºß¤Î¼ýÆþ¡×¡Ö²ÈÂ²¹½À®¡×¡Ö¾Íè¤ÎÆ¯¤Êý¡×¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÇÅ¬²ò¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÝ¸±ÎÁ¤Î°Â¤µ¤À¤±¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£¸å¤ÎÊÑ²½¤ò¸«¿ø¤¨¤¿·ÑÂ³À¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ÆÁª¤Ö¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¤ÏÂà¿¦Á°¤ÎÊó½·¤äÇ¯¶â³Û¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Ç¤°Õ·ÑÂ³¡¦¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±¡¦ÈïÉÞÍÜ¼Ô¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊÝ¸±ÎÁ¤ò»î»»¤·¡¢Èæ³Ó¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¤É¤ÎÀ©ÅÙ¤¬¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è¤ËÌµÍý¤Ê¤¯¹ç¤¦À©ÅÙ¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤¬¡¢Ï·¸å¤Î°åÎÅÈñÉéÃ´¤òÍÞ¤¨¤ëÂè°ìÊâ¤Ç¤¹¡£
Âà¿¦¸å¤Î²È·×¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î·ò¹¯ÊÝ¸±À©ÅÙ¤Î°ã¤¤¤ä¼êÂ³¤¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤·¡¢Å¬ÀÚ¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ëÊÝ¸±¤Î¥ê¥Æ¥é¥·ー¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
½ÐÅµ
Á´¹ñ·ò¹¯ÊÝ¸±¶¨²ñ¡Ê¶¨²ñ¤±¤ó¤Ý¡Ë ·ò¹¯ÊÝ¸±Ç¤°Õ·ÑÂ³À©ÅÙ¡ÊÂà¿¦¸å¤Î·ò¹¯ÊÝ¸±¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê ¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±À©ÅÙ
Á´¹ñ·ò¹¯ÊÝ¸±¶¨²ñ¡Ê¶¨²ñ¤±¤ó¤Ý¡Ë ÈïÉÞÍÜ¼Ô¤È¤Ï¡©
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー