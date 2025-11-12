すべての悩みや苦しみを地獄に送ってしまったら、天国には退屈しか残らない。
悩みを消したいのに、消えるほど退屈が迫る。望みを叶えるほど、満足は薄まる。刺激にはすぐ慣れる――そんな虚しさに覚えはありませんか。
IVEチャン・ウォニョン氏や俳優ハ・ソクジン氏の愛読書と話題となり、韓国で262刷、60万部を超え、「哲学ブーム」の火付け役となった書籍『求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』をもとに解説します。
悩みが全くないことも、人は耐えられない
すべての悩みや苦しみを地獄に送ってしまったら、
天国には退屈しか残らない。
――『求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』より
苦しみがまったくない世界は静かだが、退屈もまた苦痛だ。
人は夢を追い、成功を求めるが、かなえるほど退屈に近づく皮肉がある。
大きな成功を得た人の中にも、退屈に耐えられず人生を手放した例がある。
どんなにおいしい料理でも、食べ続ければ飽きるのと同じである。
お金も同様で、額が増えても、その分だけ幸福が増えるとは限らない。
虚しさを感じるほど、人は気分転換を求め、強い刺激に走りやすくなる。
だから目指すべきは、苦痛ゼロの天国ではなく、苦痛のある現実でバランスをとることだ。
不要な負荷は減らし、必要な負荷は小さく選ぶ。
今日やることを一つにしぼり、終わったら印をつけて区切る。
小さな達成は、退屈をほぐす燃料になる。
同時に、何もしない時間も予定に入れて、注意の向け先を選び直す。
退屈は空白ではなく、ものをよく見る余白にもできる。
散歩や読書や会話をそこに置けば、静けさは負担ではなく土台に変わる。
悩みはゼロでなくてよいし、快楽は無限には続かない。
両者のあいだでバランスを保つ工夫こそが、人生を支えるのである。
（本記事は『求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』をもとに作成しました）