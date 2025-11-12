退職の月で年金額が変わるって本当？ “64歳11ヶ月がベスト”といわれる理由が知りたいです。

65歳という区切りが持つ制度的な意味

公的年金制度では、「65歳」が重要な節目となっています。老齢基礎年金や老齢厚生年金の受給開始は原則65歳から始まり、雇用保険の失業手当も65歳を境に「基本手当」から「高年齢求職者給付金」へと変わります。

この切り替えによって、給付日数や金額が異なるため、退職時期を65歳の前後どちらに調整するかで、受給額や期間に差が生まれる場合があります。

また、健康保険や介護保険の加入区分、退職金の支給基準も65歳を基点に変わるものがあります。そのため、65歳を迎える直前に退職することで、各制度の「切れ目」を上手に活用しようとする人が少なくありません。



64歳11ヶ月の退職で得られる可能性とお金の仕組み

64歳11ヶ月で退職すると、65歳到達前に退職した扱いとなり、一般の失業手当（基本手当）を受給できる可能性があります。65歳以上で退職した場合に支給される高年齢求職者給付金は、基本手当よりも支給期間が短く給付額も少ないケースがあるため、この1ヶ月の差が経済的な大きな違いになることがあります。

また、65歳直前に退職すれば、65歳の誕生日以降すぐに年金受給の手続きを開始できます。一方で、勤務先によっては退職金や賞与の支給条件が定年到達者に限定されている場合もあり、64歳11ヶ月での退職で退職金が減る可能性がある点には注意が必要です。

さらに、退職月によって健康保険や介護保険の保険料が1ヶ月分変わることがあり、保険料負担の面でも数万円単位の差が生じることもあります。このように、「64歳11ヶ月退職」は制度的にメリットがある場合もある一方で、退職金や保険料などトータルで考えるとマイナスになる場合もあるため、慎重な検討が欠かせません。



年金受給時期と金額の関係

年金受給額は、退職の月齢だけで変わるわけではありません。年金額を左右するのは、加入期間や報酬額、そして受給開始年齢が主な決定要素です。

例えば、65歳以降に受給を繰下げると、1ヶ月ごとに0.7％ずつ年金額が増えます。1年繰下げれば8.4％、2年で16.8％の増額となり、この増額は一生続きます。

ただし、受給を遅らせるほど受取期間が短くなるため、「増えた分を取り戻せるのは何歳か」という損益分岐点を考える必要があります。最適な受給開始時期は平均寿命や働き方、健康状態によって異なります。

つまり、64歳11ヶ月で退職したから年金が増えるという単純な話ではなく、年金受給開始のタイミングを戦略的に考えることが重要なのです。



最適な退職時期は個人の状況で変わる

64歳11ヶ月での退職が有利とされるのは、制度の仕組みを最大限に活用したい人に向けた一例にすぎません。健康状態が良く、65歳以降も働ける人であれば、勤続年数を延ばすことで退職金が増えたり、年金の加入期間が長くなって将来の受給額が増えたりすることもあります。

一方で、退職後にすぐ再就職する予定がある場合や配偶者の扶養や税制、社会保険の影響を考慮する場合は、早期退職が不利になることもあります。

退職金や賞与の支給条件、雇用保険の受給資格、健康保険の切り替え時期など、制度ごとの細かい条件を十分に確認し、ライフプラン全体で慎重に判断することが重要です。



自分にとって最適な退職時期を見極めよう

退職のタイミングを64歳11ヶ月にするか65歳にするかは、制度上の節目をどう活用するかという戦略の一つです。ただし、その選択が自分にとって本当に得かどうかは、年金の加入実績や退職金の条件、健康状態、家族構成などによって異なります。

まずは、年金の見込み額や雇用保険の受給条件、退職金の算定基準を整理して把握しましょう。そのうえで、退職時期を1ヶ月早めるか遅らせるかで、手取りや受給総額がどの程度変わるのかをシミュレーションすることが大切です。

退職の「月」が持つ意味を理解し、自分に合った最適な退職時期を見極めることが、安心したセカンドライフを迎える第一歩となります。



執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー