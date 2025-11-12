自民党と日本維新の会は１１日、「副首都構想」実現に向けた実務者協議の初会合を国会内で開いた。

維新が連立協議で絶対条件と位置付けた政策で、両党は来年の通常国会での法案成立を目指すものの、特別区設置が副首都指定の要件となる維新案には反対意見もあり、今後の議論の焦点となりそうだ。

実務者協議は「統治機構改革協議体」と銘打ち、自民の宮下一郎元農相と維新の斎藤政調会長がそれぞれ会長を務める。会合では、維新が９月にまとめた副首都法案の骨子素案を共有し、次回会合で論点整理を行う方針を確認した。

両党の連立政権合意書では、副首都の責務や機能を整理した上で、来年の通常国会で「法案を成立させる」と明記した。吉村代表（大阪府知事）は大阪の副首都化を目指すと公言しており、斎藤氏は会合で「ぜひ現実化したい」と強調した。

副首都は東京一極集中の是正や災害時の首都中枢機能の維持が目的だ。福岡市の高島宗一郎市長も「福岡市は非常に適した場所だ」と関心を示している。

ただ、維新案は、大阪以外の地域は手を挙げにくい制度設計になっている。副首都指定の要件として、大都市地域特別区設置法に基づく特別区の設置を挙げるためだ。同法では政令市と隣接自治体を含む人口２００万人以上の地域が特別区設置の対象となっており、福岡市や札幌市などは単独で名乗りを上げられない。

一方、大阪市は単独で人口要件を満たす。副首都構想は、同市を廃止して特別区を設置する維新の看板政策「大阪都構想」の３度目の住民投票実施に向けた地ならしと見る向きもあり、「副首都は大阪、維新のためのものだ」（立憲民主党中堅）との批判もある。

自民は災害時の首都機能のバックアップは必要との立場だが、大阪では都構想に反対してきた経緯もあり、「特別区設置の要件は考え直す必要がある」（政調幹部）との声が出ている。