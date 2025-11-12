子どもが小さいうちは、子どもがちょっと「やりたい」といえば習わせたり、親が幼少期にできなかったことを習わせたり。お笑い芸人の小原正子さんのお子さんは3人で、20の習い事に通っています。お月謝は？送迎は？子どもたちの気持ちは？教えて正子さん！

【写真】「まるで会社のシフト表」小原家の習い事スケジュールボード公開

気づいたら子ども3人で習い事は20個も

── 元メジャーリーガーのマック鈴木さんと結婚し、3人のお子さんを育てる、お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子さん。ブログで子育てについて発信を続け、共感を呼んでいます。最近、お子さんの習い事の数が話題になりましたが、実際はどうなのでしょうか？

小原さん：数えてみると…小5、小3、年長の3人あわせて、合計20の習い事をしていますね。小5の長男がバスケットボール、美術教室、習字、少年野球、空手・テコンドー、ピアノ、水泳、オンライン英語、英語のサタデースクール（対面）。小3の次男は長男とほとんど同じですが、ピアノは習っていません。年長の長女は習字、ピアノ、水泳です。3人とも、塾や公文には通っていません。

金額的には習い事ひとつにつき、月額6000～7000円くらいで、少年野球の部費にいたっては月額1000円。月謝に加えて、すぐにサイズアウトしてしまうユニフォームや靴、使用する道具や消耗品の費用がかかりますが、月総額20万円以内になんとかおさめています。

── 一つひとつは驚くほど高額ではないのですね。どの習い事を選ぶか、どうやって決めたのですか？

小原さん：夫は自分が小さいころに水泳と空手を経験したので、長男にもやってほしいと考えていました。いっぽう、私は水泳と英会話をやりたかったけど実際は習えなかったので、長男にはぜひさせてあげたい、と思ったんです。そこで、3人の子どもたちは生後半年からベビースイミングを始め、保育園はインターナショナルスクールに通って英語に触れました。

その後、息子たちは公立小学校に進みましたが、卒園後の英語力保持のために、保育園が提供するオンライン英語レッスンや英語のサタデースクールを続けています。兄弟は保育園時代から、テコンドーや空手にも通い始めました。

それ以外は、子どもの希望で始めたものです。ピアノは長男が年長くらいのときにやりたいと言い出しましたが、やるならピアノを買わないといけないので、「本気かな？」と1年間ほど様子を見て、やりたい熱が続いたので始めました。また、長男は小3でバスケットボールをやりたいとスタート。次男は絵を描くのが好きなので、小2～小3のころから美術教室に通い始めました。

少年野球は長男が小2、次男が年長のときに「お父さんみたいになりたい」と強い希望で参加。体験レッスンに行くとすべて「やりたい！」と言うので、結果的に増えてしまいました。今年やめましたが、次男の希望でヒップホップを習ったこともあります。

── 好奇心旺盛なんですね。お子さんたちはたくさん習い事をしていますが、小原さんの小さいころは？

小原さん：私は習い事より、中学受験のための塾をいくつかかけもちしていました。塾は、とくにイヤではなかったのですが、水泳はやる機会がなかったのでいまでも泳げず、英語も話せません。じつはモダンバレエ、ピアノ、書道などを習っていたのですが、長くは続きませんでした。

2014年の神戸の結婚式、身長190cmのマック鈴木さんはレンタルサイズがないためオーダーメイド

「予定管理に送迎」私はまるで3人のマネージャー

── これだけ習い事が多いと、お子さんの送迎なども大変でしょう。

小原さん：送迎の8割は私が行っており、できるときは夫が担当してくれます。本人たちも自分の予定を把握していないので、ホワイトボードに書き出してみんなが見られるようにしています。でも、全体を完璧に把握しているのは私だけで、毎朝「今日は何があるの？」と、聞かれます。私は3人のタレントのスケジュール管理や送迎をする、マネージャーみたいなイメージです（笑）。

── マネージャーですか（笑）。習い事において、お子さんがやる気を失ったり、スランプに陥ったりするときも、小原さんがケアするのですか？

小原さん：私は、習い事はいつやめてもいいし、休んでもいいと考えているのですが、長男は「やめたい」とは言わない子なんですよ。そして、何かひとつに絞って大成させようとしているわけでもありません。ただ、これだけの数をやっていると、どれかが多少うまくいかなくても、落ち込むことが少ないように思えます。何かひとつに集中して取り組んでいる子に比べて、うちの場合は野球やバスケットボールの試合に負けても、本人のダメージが小さいのかもしれません。実際、勝ち負けよりも、たまに夫が試合を見に行ったときに、いいプレーを見せられないことをすごく悔しがりますね。

夫の心の奥はわかりませんが、少なくとも私は、息子たちを野球選手にしようと考えたことはありません。というか、真剣に目指すなら、もっと小さいうちから、本格的に野球中心の生活をして工夫と努力を重ねないといけなかったでしょうし、それはムリでした。子どもの意志を尊重して、やりたいことを後押しするうちに習い事が増えてしまいましたが、ゆるく広く取り組みながらも、小さな達成感や進歩を感じて本人たちが満足しているので、これでよかったと思います。

中学生からの習い事は「選択と集中」が必要

── ご長男は9個も習い事をしているなど、1週間ではおさまらない習い事の数のように思えますが、どのようにやりくりしているのでしょうか？友だちと遊ぶ時間などはありますか？

小原さん：友だちも習い事や塾に行く子が多いので、お互いの遊ぶ時間をあわせるのが大変です。くわえて、いまの子は帰宅してランドセル置いてすぐ公園へ、というスタイルは少なくなってきているように思えます。わが家では習い事の日を決め、まとめて1日に3つほど習い事を入れる曜日がありますが、週1日だけはフリーの日を作るなど、工夫はしています。全般的に遊ぶ時間の確保は意識していきたいですね。

家族旅行でUNOに興じる鈴木家

── お子さんの年齢が上がるとともに、習い事の意味合いは変わってきましたか？

小原さん：これまではゆるくいろいろやってきましたが、中学校に入ったら、どれかを選んで集中するなど、変化は必要でしょう。中学生からの部活や習い事は、その後の人生を左右する場合がありますから、これはよく相談しよう、と夫とも話しています。中学・高校時代の経験は職業選択や人格形成への影響が大きいですし、友人や人生の師との出会いも重要ですよね。ここは本人には未知の部分なので、ある程度、親のアドバイスが大切だと思っています。

でも、私がいま住んでいる地域では、今後、公立中学校から部活がなくなる方向なんです。多くの家庭や子どもが、「放課後、どこで、何（スポーツや習い事）をするか」、いまとても悩んでいます。

3人で合計20個、月謝は総額20万円！という小原家の習い事事情ですが、悩みの種はスケジュール管理や送迎だけではありません。特に長男の習い事に関しては親としての経験が浅いこともあり、指導につい熱が入り、泣かせてしまったという苦い過去もあるそう。そのため、現在は「子どもに任せる」方向で見守っているそうです。

取材・文／岡本聡子 写真提供／小原正子、株式会社ホリプロコム