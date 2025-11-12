3人組テクノポップユニット、Perfumeのあ〜ちゃん（36）が11日、自身のインスタグラムで一般男性との結婚を発表した。相手男性について「昔からずっと友達」と明かし、「互いにいろんなことを知っているBest Friendであり、私のこと、Perfumeのことを心から応援してくれているファンの人です！笑」と報告した。

あ〜ちゃんはかねて、インタビューや番組取材などで「ファンと結婚したい」と公言してきた。自身を応援してくれる存在がパートナーとなり「ファンの人と結婚することは私の夢でした。10代の私、おめでとう！やったね！」と喜びを伝えた。

またハッシュタグを使って未来にも触れた。「行く末、＃お母さん ＃ママ ＃子供 ＃baby が私をかたどる一部として自然に入ってくるワードだと思って生きてきました」と、母になることへの思いをつづった。「奥深い愛深い人間になって、みなさんにもっと笑顔とパワーを分けられるスーパーウーマンになりたい」と決意を新たにした。

ファンに向けては「これからも、見守っていただけると幸いです」と呼びかけた。Perfumeは12月31日をもって、グループとしての「コールドスリープ」（活動休止）に入る。休止前最後の単独公演となった9月23日の東京ドームで、あ〜ちゃんは「私たちも、またきっと会える日を最高の日にするために、いい毎日を送ろうって決心しました」と語っていた。

◆西脇綾香（にしわき・あやか）1989年（平元）2月15日、広島県生まれ。愛称は「あ〜ちゃん」。99年に広島でかしゆか、のっちとPerfumeを結成し、05年にメジャーデビュー。中田ヤスタカ氏プロデュースのサウンドで「ポリリズム」「チョコレイト・ディスコ」などヒット曲多数。メジャーデビュー20周年記念日だった9月21日に、年内でグループとしてはコールドスリープ（活動休止）すると発表した。血液型A。