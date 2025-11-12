ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

室内でも、ちょっと外でも。足元にくつろぎを【ニューバランス】のサンダルがAmazonに登場!

1


ニューバランスのサンダルは、ニューバランスが展開するユニセックス対応のスライドサンダル。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

→【アイテム詳細を見る】

2


軽量設計により、長時間の着用でも足への負担が少なく、室内履きやちょっとした外出に最適な一足。足裏にフィットする柔らかな感触と、硬すぎず柔らかすぎない絶妙なクッション性が、快適な履き心地を提供する。

→【アイテム詳細を見る】

3


シンプルで洗練されたデザインは、性別を問わず幅広いスタイルに馴染み、リラックスタイムから日常使いまで幅広く活躍すること間違いなしだ。

→【アイテム詳細を見る】

4


軽やかさと快適さを兼ね備えた、日常に寄り添うスライドサンダルだ。