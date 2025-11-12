¡ÚÄÉ²±¤Î¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¡Û02Ç¯¥Õ¥¡¥¤¥ó¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡¡¥´¡¼¥µ¥¤¥ó¤Ø¤ÎÈ¿±þ¤òÉðËµ³¼ê¤Ï¤¢¤ÎÌ¾ÇÏ¤ËÎã¤¨¤¿
¡¡½©²Ú¾Þ¤ò´Þ¤à5Àï5¾¡¡£´°àú¤ÊÀ®ÀÓ¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤Æ¤Î»²Àï¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ó¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎºÇ½ªÃ±¾¡¥ª¥Ã¥º¤Ï1.2ÇÜ¡£3Æ¬¤Î¥ª¡¼¥¯¥¹ÇÏ¡Ê¥·¥ë¥¯¥×¥ê¥Þ¥É¥ó¥Ê¡¢¥ì¥Ç¥£¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¡¢¥¹¥Þ¥¤¥ë¥È¥¥¥â¥í¡¼¡Ë¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥ª¥Ã¥º¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î¿®Íê¤È´üÂÔ¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¤Ö¤ê¤â¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤À¤Ã¤¿¡£8ÏÈ12ÈÖ¤ÈÏÈ¤Ï³°¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸ß³Ñ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é¥¹¥Ã¤È2ÈÖ¼ê¤Ø¡£1¥³¡¼¥Ê¡¼²á¤®¤Ç¤Ï¡¢³°¤«¤é°ÌÃÖ¤ò¾å¤²¤¿¥È¡¼¥ï¥È¥ì¥¸¥ã¡¼¤òÁ°¤ËÆþ¤ì¤ëÍ¾Íµ¤Þ¤Ç¸«¤»¤¿¡£
¡¡Æ»Ãæ¤ÏÃ¸¡¹¤È¿Ê¤ó¤À¤¬¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¥®¥¢¤ò¾å¤²¤¿¤Î¤Ïºä¤ò²¼¤ê¤¤Ã¤Æ¤Î4³Ñ¤À¡£½Ö»þ¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¥È¡¼¥ï¥È¥ì¥¸¥ã¡¼¤ò¥Ñ¥¹¡£Æ¨¤²¤¿¥æ¥¦¥¥ã¥é¥Ã¥È¤â¤«¤ï¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÀèÆ¬¡£¤â¤¦Ç÷¤ì¤ë¤À¤±¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò»ý¤ÄÇÏ¤Ï¸åÂ³¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎÏ¶¯¤¯¼Ç¤òÃ¡¤¯Á°µÓ¡£¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¤«¤¹þ¤ß¡£Âç¤¤Ê´°Êâ¡£º£¸«¤Æ¤â¥Û¥ì¥Ü¥ì¤¹¤ë¡£2ÇÏ¿ÈÈ¾º¹¤Î¥´¡¼¥ë¡£Ãåº¹°Ê¾å¤ËÍ¾Íµ¤Î¤¢¤ë´°¾¡¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌµÇÔ¤Ç¤Î¸ÅÇÏG1À©ÇÆ¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬½é¤á¤Æ¡£¤Þ¤µ¤ËÎò»Ë¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢°ËÆ£ÍºÆó»Õ¤Ï¡Ö¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¤À¤¤¤Ö»Å¾å¤²¤¿¤Î¤Ç°ú¤Ã³Ý¤«¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×¤È½Å°µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡°Â¿´¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤â¡Ö°Â¿´¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÎÊý¤¬Àµ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÀµÄ¾¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉðËµ³¼ê¤ÏÀ²¤ì¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤Ç¡¢¤Ê¤¸¤ß¤Îµ¼Ô¤Ë¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Û¡¼¥¹¤ÎÃÂÀ¸¤À¤Í¡×
¡¡¾¡Éé¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï4³Ñ¤Ç¤ÎÀÑ¶ËÅª¤Ê²¡¤·¾å¤²¤À¤Ã¤¿¡£ÉðËµ³¼ê¤Ï¤¦¤Ê¤º¤¡¢¡Ö°ì½Ö¤ÇÁê¼ê¤ò¤Á¤®¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Í¡£¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿ËÍ¤â¶Ã¤¤¤¿¡£¡È¥®¥å¡¼¥ó¡É¤È¤¤¤¦²»¤¬¤·¤¿¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¤ÎÈ¿±þ¤À¤Ã¤¿¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡²áµî¤ÎÌ¾ÇÏ¤È¤ÎÈæ³Ó¤Ï¹¥¤Þ¤Ê¤¤ÉðËµ³¼ê¤À¤¬¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ó¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¸«¤»¤¿½Ö»þ¤ÎÈ¿±þ¤òÄÁ¤·¤¯¤¢¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Û¡¼¥¹¤ËÎã¤¨¤¿¡£¡Ö¥¯¥í¥Õ¥Í¤Ç¤¹¤Í¡£¥´¡¼¥µ¥¤¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ¤«¤é¤ÎÈ¿±þ¤¬°Û¼¡¸µ¡£¼þ¤ê¤ÎÇÏ¤Ï¡È¤ª¤¤¤ª¤¤¡¢¤½¤ó¤Ê¤Î¥¢¥ê¤«¤è¡©¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡´¶Æ°¤ò³Ð¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥ì¡¼¥¹¤òÂÎ¸³¤·¤¿»þ¤Û¤É¡¢¥¸¥ç¡¼¥¯¤Ç¤±¤à¤Ë´¬¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢´ØÀ¾¿Íµ¤¼Á¤ÎÉðËµ³¼ê¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡ÖÌÆÇÏ¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤Ê¤¤¡£²¿¤«ÉÕ¤¤¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¡£Âç´Ñ½°¤Ï¥É¥Ã¤È¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢Çï¼ê¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£