きのうは関東地方などで雲が多く、すっきりしない天気となりましたが、きょうは広く高気圧に覆われて日差しが降り注ぐでしょう。一方、前線と台風の影響で、沖縄や奄美では雨の降り方に注意が必要です。

台風26号は、きょうはバシー海峡付近を北東へ進み、あす沖縄地方に接近する見込みです。また、前線が台湾付近から南西諸島を通って日本の南にのびています。台風周辺の暖かく湿った空気が前線に向かって流れ込むため、沖縄ではあすにかけて大気の非常に不安定な状態が続くでしょう。

きょうは一日を通して、沖縄や奄美に断続的に雨雲がかかり続ける見込みです。あす午前6時までに予想される24時間降水量は多い所で、沖縄地方で120ミリとなっています。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。

また風も強まり、きょう沖縄地方で予想される最大瞬間風速は25メートル、波の高さはうねりを伴って4メートルの予想となっています。

きょうの夜になると前線に伴う雨雲が九州南部にまで広がってくるでしょう。九州北部でも雲が広がりやすくなりそうです。

それ以外の地域は、きょうは高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。北海道の雪も朝にはやむ見込みです。関東地方などは夕方から雲が広がりやすくなりますが、日中は日差しがあり洗濯日和となりそうです。

朝から晴れている地域を中心に放射冷却が効いて冷え込みが強まり、今シーズン一番の寒い朝となっているところがあります。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ：8℃ 釧路 ：8℃

青森 ：10℃ 盛岡 ：12℃

仙台 ：14℃ 新潟 ：14℃

長野 ：14℃ 金沢 ：17℃

名古屋：17℃ 東京 ：15℃

大阪 ：18℃ 岡山 ：17℃

広島 ：18℃ 松江 ：18℃

高知 ：20℃ 福岡 ：19℃

鹿児島：20℃ 那覇 ：28℃

きょうの各地の予想最高気温はおおむね平年並みでしょう。ただ、東京は冷たい空気の影響で日中もあまり気温が上がらず、11月下旬並みの予想です。日差しがあっても空気がひんやりと感じられそうです。暖かくしてお過ごしください。

あすも朝から沖縄や九州南部に雨雲がかかり続けるでしょう。特に夜は台風本体の活発な雨雲が沖縄や奄美にかかってくる見込みです。この時には温帯低気圧に変わっている可能性がありますが、雨の降り方に注意が必要です。

沖縄はその後も、来週月曜日にかけて雨が続くでしょう。札幌は天気が周期的に変化し、雨や雪の降る日がありますが、ほかは日曜日にかけておおむね晴れて穏やかな天気が続くでしょう。晴れの天気が続くと空気の乾燥が進みますので、火の取り扱いにお気をつけください。