メイプル超合金カズレーザー（41）が12日までに、ぺこぱ松陰寺太勇（41）とのYouTubeチャンネル「カズレーザーと松陰寺のチルるーム」を更新。会食した際、歩きながら酒を飲みつつ店に現れた“驚きの先輩芸人”を実名告白した。

カズレーザーは「言いましたっけ？この前、TAIGAさんと（東京の）中野で飯食った話」と、ものまねや「お前誰だよ！」というネタなどで知られる同じ事務所の先輩芸人TAIGAと会食した話を切り出した。

そして「（その会食に）TAIGAさんがちょっと遅れて来る…みたいな。“あ、じゃあ俺、先に飯食ってますねー”って言ってご飯食べてて。そしたらTAIGAさんが店に来たんですよ。お店入って来たTAIGAさんが、手にタンブラー持ってたんすよ。あれ？と思って。（TAIGAが）“お疲れー”って言って（タンブラーを）置いて、メニュー見出したんですよ。“TAIGAさん、それ、なんすか？”って言ったら、“あーいやいや、ここまで歩いてくる間、（酒を）飲んでた”って」とTAIGAのエピソードを話した。

松陰寺が「もう、中毒やん。やばいね」と驚くと、カズレーザーは「聞いたことないっすよね。（歩いて酒を飲む行為を）“始めながら”来る…っていう。（タンブラーに）めっちゃ濃いハイボール入ってて」と続けた。