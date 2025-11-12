あなたの職場に「この人さえいなければ、ストレスなく働けるのに……」という人はいませんか。1万人以上のカウンセリングをしてきた心理学者・舟木彩乃さんは「職場で悩みを抱える人たちの相談内容は、9割が人間関係に関するもの。働きやすさの9割は人間関係で決まる」と語ります。そこで今回は、舟木さんの著書『あなたの職場を憂鬱にする人たち』から一部を抜粋し、職場にいる「憂鬱な人」の実例と解決策をご紹介します。

【書影】1万人以上をカウンセリングした心理学者が、心の深層に迫る。舟木彩乃『あなたの職場を憂鬱にする人たち』

* * * * * * *

ライバル同期の言葉に過度に反応

〈キーワード：同期入社、過度の一般化、認知のパターン〉

同じ言葉を聞いても、客観的な事実に基づき現実的に捉えられる人と、憶測に基づいてネガティブに捉えてしまう人がいます。一方で、相手がネガティブに捉えてしまうことを利用して陥れようとしたり、自分の有利な方向に状況をコントロールしようとしたりする人もいます。ネガティブさゆえに同期の社員にコントロールされ、自分は希望の部署に行けなくなると悩んでいた新人のケースを紹介します。

矢野さん（仮名、女性20代）は、新卒でPR会社に入社してもうすぐ半年になります。彼女が就職した会社は、最初の数か月は営業関連の部署に仮配属されることになっています。その後は、本人の適性や部署の必要人員数などを総合的にみて、そのまま仮配属部署に残留したり、他部署へ異動したりして、本配属先が決まることになります。

矢野さんの同期入社は6名で、このうち矢野さんとHさん（女性20代）は、企画営業部に仮配属されました。矢野さんやHさんは、企画営業部に残留するのか別部署へ異動するのか、そろそろ本配属先が最終的に決まる時期が近づいています。

企画営業部は、SNSなどを駆使したコミュニケーション力や営業力はもちろん、PR企画を立案するための緻密なマーケティングの知識も必要とされる部署です。同部にはSNSやYouTubeでインフルエンサーのようになっている人たちもいて、会社のPRに大きく貢献しています。いわば、社内では花形部署ともいえるところですが、大きな案件を取り扱うことが多いので、とても忙しい部署でもあります。また、飲み会やゴルフコンペなども頻繁にあり、社員同士の交流もかなり活発な部署でもあります。

そういう先輩社員たちに囲まれている矢野さんですが、どちらかといえば消極的な性格で、自分に自信がありません。営業現場や飲み会などでも緊張しがちで、自分は部署の中で浮いていると感じることがよくありました。それでも彼女が企画営業部で頑張っていきたいと思っているのは、もともと緻密な作業や統計分析が得意で、就職活動でマーケティングができる会社にフォーカスしてきたからです。仮配属先の企画営業部のマーケティング業務は彼女にとって魅力的で、学生のときからやりたかった仕事でした。

明るく自信に満ちた同期

一方、矢野さんと同期のHさんは、明るく自信に満ちたタイプで、部署のイベントなどにも率先して参加しています。SNSも頻繁に更新していて、公私ともにキラキラした日常を写真や動画でアップしていました。同期ではあるのですが、矢野さんはHさんに対して少し苦手意識を持っています。知ってか知らずか、ときおりモヤモヤするようなことを言ってくるので、警戒している相手でもあります。

部署の飲み会やイベントは、新人である矢野さんやHさんが幹事を任されることが多く、2人は順番に担当していました。矢野さんは、イベントの幹事は得意ではないものの、少しでも部署のみんなの役に立ちたいという思いがあります。予算内でみんなが喜びそうなお店を探したり、遅れてくる社員のために細やかな配慮を考えたりすることを、彼女なりに楽しんでもいました。

しかし、Hさんは矢野さんが幹事の順番にもかかわらず、「私がやります!」と言って、積極的に幹事を申し出ることが何回かありました。矢野さんが「私の順番だから……」と言いかけても、Hさんは、「こういうのは、やりたい! って思ってる人が企画したほうが面白いから、私に任せてくれていいよ」などと言って、笑顔であるものの強引に幹事を引き受けていたそうです。

矢野さんは幹事業務を苦痛に感じているわけではないのですが、これではまるで自分が幹事役を嫌がっているように周囲のみんなに思われているのではないかと、不安になることもありました。こんな2人の新人の様子を見ていた上司から、「2人は正反対のタイプだね」などと言われたことがありますが、そのときはモヤモヤした気分になり、そのあともしばらく引きずってしまったそうです。

新人の本配属は1人だけ

そんなある日、新人の配属を含めた人事の噂が流れ、どうやら企画営業部は、仮配属の新人を1人だけ本配属にするらしいということでした。このあたりから、矢野さんはHさんの言動にモヤモヤすることがさらに多くなってきたということです。

たとえば、懇親会の場で、矢野さんが上司から褒められた企画が話題になったことがありました。その企画は、大学時代から考えていたアイディアを発展させたもので、褒められたときは涙が出るほど嬉しかったそうです。しかし、この話題が出ているのを少し離れた席から見ていたHさんが、酔った勢いに任せてか、「あの企画、実は最初に思いついていたのは私なんですよ……」などと近くの席の社員に言っているのが聞こえました。

たしかに、この企画資料を矢野さんが作成していたときに、Hさんにどんな企画を考えているのか聞かれて説明したことがありました。そのとき彼女が、「これ、私も前に考えたことがある」などと言っていたのを覚えています。しかし、その企画は統計学に詳しくなければ思いつかないような斬新なものであり、Hさんに統計学を駆使するようなスキルはありません。

矢野さんは、酔っていたとはいえそのようなことを言うHさんに対して、違和感を抱いたのを覚えています。けれども、Hさんが矢野さんをチラチラ見ながら近くの社員に話しているのを見たとき、「絶対に私よりHさんの話を信じるだろうな」と思ってしまい、聞こえていない振りをするしかありませんでした。

「“みんな”矢野さんを誘いにくい」

他にも、Hさんと2人で話していると、同じ部署の一部のメンバーでつくっているSNSコミュニティグループ（矢野さんは入っていない）の投稿を見せてきたことがあります。それは、インフルエンサーを目指す女性社員中心のコミュニティグループで、バーベキューや飲み会などを楽しんでいる動画や写真がアップされていました。Hさんは、「この企画の幹事は私がしたんだけど、みんなが喜んでくれて!」と楽しそうに矢野さんに説明してくれました。

しかし、次に彼女は、「言いにくいけど、みんな矢野さんを誘いにくいし、幹事とかも矢野さんにお願いするのは気を遣うみたい。だから今後は私が全部やるから安心してね」と、さらりとキツイことを言ってきたのです。矢野さんは、自分が仲間外れになっているのかもしれないと感じたのですが、企画営業部になじんでいるHさんのほうが本配属されるに相応しい理由をつきつけられているようでした。このときは、Hさんの言葉に胸が苦しくなったそうです。

矢野さんは、マーケティングの知識などは自分のほうがあると思っていたものの、次第にHさんに引け目を感じるようになっていきました。同時に、上司も他のメンバーも、「みんな自分よりHさんのほうに企画営業部に残ってほしいと思っているんだろうな……」などと考えを巡らせては、落ち込むようになっていたそうです。それでも彼女は、自分のやりたいと思っていたマーケティングのスキルを身に付けるには、企画営業部で経験を積むことが最善だと思っていました。本配属に関しては、あきらめられずにいたのです。

仮配属の新人に対しては、仮配属期間終了の1か月ほど前に、人事担当者に希望部署などについてヒアリングされる面談の場が設けられます。矢野さんはいろいろと考えた結果、やはりマーケティングスキルを使う企画営業部に残りたいと思い、面談ではその旨を人事担当者に伝えました。

そのとき担当者は、希望はわかったと言ってくれたのですが、そのうえで、「他に挑戦してみたいと思う部署はないですか?」とも聞いてきました。矢野さんはその質問を、自分には企画営業部に残る適性がない、あるいは自分は企画営業部にはいらない人材だという意味に受け取ったようで、大変なショックを受けたそうです。

「結論の飛躍」と「過度の一般化」

筆者が最初に矢野さんの話を聴いたとき、彼女は「企画営業部に本配属を希望しているけれど、自分はいつもみんなから必要とされていない人間で、仮配属終了後は失職するかもしれない」とまで悩んでいました。

ここで、矢野さんの心理的な背景について考察したいと思います。



（写真提供：Photo AC）

彼女は、「結論の飛躍（失職するかもしれない）」や「過度の一般化（いつもみんな）」が、認知（ものごとの捉え方）のパターンになっていました。

「結論の飛躍」は、根拠がないにもかかわらず、自分にとって不利で悲観的な結論を導き出すことです。たとえば、上司からメール返信がないことを、使えない部下へのメール返信は時間の無駄だと思っているのだろうと捉えてしまうようなことです。

「過度の一般化」は、ひとつの事例や根拠をもとに一般化した結論を他のすべてに対して下すことです。たとえば、仲良くなりたい人に話しかけたがそっけなかったことを、世の中に自分と親しくなりたいと思う人などいないのだろうとまで捉えてしまうことです。

認知のパターンには、適応的な認知（ものごとを客観的事実に沿って判断する）と非適応的な認知（根拠のない憶測を根拠にして、ものごとを判断する）があります。矢野さんの「結論の飛躍」も「過度の一般化」も、双方とも非適応的な認知となります。

過度の一般化の認知パターンには、「みんな」「いつだって」「絶対に」などの代表的なキーワードがあります。矢野さんも、Hさんや人事担当者の言葉を根拠に、「私は、“いつも”“みんな”から必要とされない」という一般化された結論を導き出していました。しかし、それは単なる憶測に過ぎません。そういったキーワードが思い浮かぶ人は、それは具体的に何を指すのか、客観性があるのか、ひと呼吸置いて考えてみることが必要です。

以上は、矢野さんの心理的な背景ですが、気をつけないといけないのは、過度の一般化を悪用して人を陥れたり傷つけたりしようとする人です。Hさんが、矢野さんの認知の特徴を意識していたかどうかはわかりません。しかし、「みんな矢野さんを誘いにくい」という言葉は、意識的あるいは無意識的に、過度の一般化を悪用していた可能性があります。

言われた矢野さんは「みんな」という言葉に反応し、ますます自分は誘われにくい人間だと思ってしまい、自尊心が低下してしまいました。こういうことを言われたら、全員が誘いにくいというのは非現実的であることを、まず念頭に置くべきです。できれば、具体的に誰が誘いにくいと言っているのか、きちんと確認すると良いでしょう。Hさんのような人が職場にいたら、自分がその人の言動に惑わされないように、自分自身の認知を修正することが必要です。

「結論の飛躍」や「過度の一般化」のような非適応的な認知をすることは、“つらい気持ち”を生み出すため、うつ状態になりやすくなります。そういう認知をする人は、自尊心の低さなどにより、自分の不完全な部分にばかりフォーカスしている可能性があるからです。矢野さんほどではなくても、この非適応的な認知をしてしまう人は少なくありません。特に、心身ともに疲れているときなどは、わかっていながらも適応的な認知ができなかったりするものです。

大切なことは、歪んだ認知になっていないかを点検し、それに気づくことです。非適応的な認知を、その根拠などを丁寧に検証しながら適応的な認知に変えていく習慣をつけることで、徐々にものごとを客観的に判断できるようになるでしょう。

新人の本配属、推薦されたのは…

矢野さんの話を聴いたあと、筆者は人事担当者とも話しました。結論から言えば、企画営業部は今年度の新人の本配属については、矢野さん1人を人事部に推薦してきたそうです。企画営業部の上司は、客観的に2人の新人の様子を観察したうえでマーケティング面での強化を考えているため、矢野さんを選んだということでした。人事担当者は、企画営業部と矢野さんの意向が合致していることから、彼女をそのまま本配属とするつもりだったそうです。しかし、Hさんは企画営業部への希望が相当強く、人事担当者は何度も彼女との面談の機会を設けていて（矢野さんを陥れるようなエピソードも多数あった）、まだ迷ってはいるようです。

『あなたの職場を憂鬱にする人たち』の執筆時点では、企画営業部に本配属になるのは、矢野さんになりそうですが、彼女はまだそのことを知りません。とはいえ、今回のことをいろいろと整理して考えて、もっと自分に自信を持ちたいと強く思っているそうです。筆者は、矢野さんに認知のことなどについて説明し、彼女にはまず、自分の認知パターンに気づくことから始めてもらうことにしました。自分の歪んだ認知のパターンを自覚すると、次第に、似たような場面に遭遇したときの認知を、現実的な認知（適正な捉え方）に修正できるようになっていきます。

現在、矢野さんはネガティブな感情で落ち込みそうになったとき、非適応的な認知になっていないか、自分で自分の感情を点検できるようになろうとしています。「過度の一般化」のメカニズムを知ってからは、Hさんの言動も、それほど気にしなくてよいことがわかったということです。

※本稿は、『あなたの職場を憂鬱にする人たち』（集英社インターナショナル）の一部を再編集したものです。