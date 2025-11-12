「もっと早く選ばれたかった」待望の初招集！20歳の191センチFW、12戦13発の日本代表エースの試合を“視察”していた！「背後へ抜けるタイミングは勉強になる」
日本代表は11月14日にガーナ代表、18日にボリビア代表と国際親善試合を戦う。
この11月シリーズで、待望の初招集となったシント＝トロイデンのFW後藤啓介が11日の練習後に囲み取材に応じ、こう意気込みを語った。
「もっと早く選ばれたかったですけど、（クラブで）出場機会がなかったりして。このタイミングで選んでもらえたので、しっかりいま呼ばれている選手以上に練習からアピールして、試合でも結果を出したいと思います」
191センチの体躯を誇る大型ストライカーが出場を狙う１トップの位置には、好調の上田綺世が君臨している。
オランダの名門フェイエノールトで12試合13発とゴールを量産しているストライカーについての印象を訊くと、20歳の俊英は、自身がプレーする隣国のベルギーから“視察”に行った事実を明かした。
「先月の代表前のユトレヒト戦を見に行かせてもらった。動き直しが早くて、常に相手のセンターバックの間にいるというのを、実際に見て思いました。背後へ抜けるタイミングは勉強になる。自分はオフサイドが多いので、そういうところを間近で見習えました」
そのエースにどう挑んでいくのか。後藤は「高さは自分の長所になると思うので、よりクロスが多くなったときに、自分の良さが活きる」と力強く語った。
おそらく試合途中からの出場になるだろう。短い時間でそのストロングポイントをアピールできれば、「スーパーサブ枠」でのワールドカップメンバー入りも夢物語ではない。
