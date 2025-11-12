桃月なしこ、“美バスト”際立つ表紙カット解禁
俳優でグラビアモデルの桃月なしこが、14日発売の水着グラビアムック『BLT MONSTER Round 6』の表紙＆24ページにわたるロンググラビアに登場。発売に先駆け、通常版＆限定版のカバーが解禁された。
【別カット】圧巻の美バスト…通常版書影とは異なる表情を見せた桃月なしこ＜ほか中面カット多数＞
『BLT MONSTER』は、女性の肉感、肌感、質感──そして、そこから浮き彫りになる人間性をとらえ、彼女達の奥底に眠る“怪物”に迫ることをコンセプトにした水着グラビアムック。まさに“モンスター”級と呼ぶべきスケッチブックサイズの大迫力のB4判型、そして18P以上の大ボリュームで現在のグラビアシーンで活躍する女性を掲載している。
通常版に選ばれたのは、艶やかでシャイニーな雰囲気をまとい、表情の奥に宿る、凛とした強さを感じさせるカット。柔らかな光の中で、素肌に宿る透明感と凛とした眼差しが交差する瞬間、その確かな説得力を持つ、今の桃月らしさを表現するのにふさわしい1枚となった。また、限定表紙版には、桃月の存在感、迫力が伝わるカットを採用。通常版とはまた違った魅力が詰まった1枚となっている。
