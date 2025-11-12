¡È¸½ÌòÉ÷Â¯¾î¡É¤ë¤ë¤¿¤ó¡¢¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¥óº²¡×¤Ë½éÅÐ¾ì¡¡H¥«¥Ã¥×¤ÎÈþ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª
¡¡¡Ø½µ´©SPA!¡Ù¡ÊÉÞ·¬¼Ò¡Ë11ÆüÈ¯Çä¹æ¤Î¿Íµ¤¥°¥é¥Ó¥¢Ï¢ºÜ¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¥óº²¡×¤Ë¡¢¸½ÌòÉ÷Â¯¾î¡¦¤ë¤ë¤¿¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â´Ç¸î»Õ¤ä³ØÀ¸¡¢²ñ¼Ò°÷¤È¤Î·ó¶È¥°¥é¥É¥ë¤ÏÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¿Æ±´ë²è¤À¤¬¡¢¸½Ìò¤ÎÉ÷Â¯¾î¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ë¤ë¤¿¤ó¡Ä¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥«¥Ã¥È¤Ç¿§¤Ã¤Ý¤¤É½¾ð¤ò¤ÇÌ¥¤»¤ë
¡¡1999Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¤ë¤ë¤¿¤ó¤Ï¡¢H¥«¥Ã¥×¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸Ø¤ê¡¢ÇÉ¸¯·¿É÷Â¯Å¹¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Ê¤¬¤é¥¢¥À¥ë¥È¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£SNS¤òÃæ¿´¤ËÆÈ¼«¤ÎÈ¯¿®¤òÂ³¤±¡¢ÂÎ¸³¤äÁÛ¤¤¤òÅù¿ÈÂç¤Ç¸ì¤ë»Ñ¤¬»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¡¢¼Ì¿¿½¸¡ØR-25¡Ù¡Ê¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬È¯ÇäÃæ¤À¡£
¡¡¡È¥°¥é¥Ó¥¢¥óº²¡É¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¡¦¥ê¥ê¡¼¡¦¥Õ¥é¥ó¥¡¼¤È¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡¦ÎëÌÚ¿´¤Ë¤è¤ë¿Íµ¤ÂÐÃÌ¥°¥é¥Ó¥¢´ë²è¡£¼Ò²ñ¤ä¿Í´Ö¤Î¡Ö¥ê¥¢¥ë¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢Èï¼ÌÂÎ¤ÎÇØ·Ê¤äÀ¸¤Êý¤Ë¤âÆ§¤ß¹þ¤à¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë´Ç¸î»Õ¡¢¶µ»Õ¡¢²ñ¼Ò°÷¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿¦¶È¤Î½÷À¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î¤ë¤ë¤¿¤ó¤Ï¡¢É÷Â¯¶È¤È¤¤¤¦¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸½¾ì¤ÇÆ¯¤¯¡ÈÅö»ö¼Ô¡É¤È¤·¤Æ¤Î»ëÅÀ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£¹æ¤Ç¤Ï¤³¤Î¤Û¤«¡¢É½»æ¤È´¬Æ¬¤ÎÌÑÁÛ¥Ç¡¼¥È»£¡Ö¤³¤Î¤¢¤È¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡×¤Ë»³²¬²íÌï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Devil ANTHEM.¤Î¿åÌîÆ·¤Ë¤è¤ë¡ØÈþ½÷ÃÏ¿Þ¡Ù¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢¤¬ÊÂ¤Ö¡£
