俳優の森山未來が、ワイルドな近影を披露した。

１２日までに自身のインスタグラムを更新し、“踊り子”の辻本知彦氏と森山によるユニット「きゅうかくうしお」の解散を発表した。「先程、インスタライブでご報告させていただきましたが、きゅうかくうしお、解散しました！」と伝えた。「前向きな解散」と説明し「メンバー共々、これからも精進しますので、どこかで名前や姿を見かけた際には、おっ！と思ってくださいませ。また、どこかで、お会いしましょう！有難うございました！！」とメッセージを寄せた。

浜辺で辻本氏と撮影した様子をアップ。森山はロン毛で、口からあごにかけてボーボーにヒゲを生やし、サングラスも着用。ワイルドな近影を見せた。コメント欄には「森山さんが１０代からファンですが、ますます素敵になられました」「素敵な笑顔ですごく仲良しですね」などの声が寄せられた。

森山は２００１年のフジテレビ系「さよなら、小津先生」でドラマ初出演。その後は０３年「ＷＡＴＥＲ ＢＯＹＳ」（フジテレビ系）、０４年の映画「世界の中心で、愛をさけぶ」、１１年の映画「モテキ」など人気作に参加してきた。近年は映画監督やダンサー、アーティスト活動など幅広く活躍。２１年の東京五輪の開会式ではダンスパフォーマンスを披露して話題を集めた。