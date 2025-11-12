第1回【トランプ大統領が韓国の“原子力潜水艦”保有にOKも…専門家は「韓国に原潜はオーバースペック」と断言 「コスパが最悪」と呼べる2つの要素とは】からの続き──。韓国が自国の技術で原子力潜水艦を開発し、自国で建造を行うと執念を燃やしている。アメリカのドナルド・トランプ大統領は「韓国の原潜はアメリカ国内で建造する」と発表したが、韓国政府は「首脳会談では『韓国で建造する』と議論した」と強気の姿勢だ。（全2回の第2回）

＊＊＊

【写真】李在明大統領と一緒に来日した金恵景夫人 「韓国のマリー・アントワネット」前大統領夫人とは違い、質素で清楚なイメージだ

10月29日の米韓首脳会談で韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領はトランプ大統領と会談を行った。そして韓国側の発表によれば、李大統領は韓国が自国技術で原潜を開発し、国内で建造することに理解を求め、核燃料の調達に助力を依頼したという。

李大統領

米韓原子力協定は平和利用だけを想定し、軍事利用は厳しい制約を課している。現行の協定では原潜の核燃料を韓国が生産することは難しい。そのため李大統領はトランプ大統領に“直訴”を行ったというわけだ。

これにトランプ大統領は翌30日、「韓国の原潜建造を承認した」と発表した。韓国政府の歓喜は想像に難くない。「韓国は自国で原潜を建造し、核燃料の問題でも助けてもらえる」と受け止めたからだ。

ところが韓国政府は、その後すぐに“奈落の底”に突き落とされてしまう。トランプ大統領が「韓国は原潜をフィラデルフィア造船所で建造するだろう」との考えも明らかにしたからだ。

軍事ジャーナリストは「率直に申し上げますが、トランプ大統領が『韓国の原潜はフィラデルフィアで建造される』と明らかにした理由や背景は今のところ、よく分かりません」と首を傾げる。

トランプ大統領の真意は不明

「韓国は自国の技術で原潜を開発し、自国内で建造すると主張しています。一方、フィラデルフィアの造船所を韓国の財閥が買収したのも事実です。トランプ大統領の真意はどこにあるのか、今のところ考えられる可能性は2つでしょう。1つ目は『フィラデルフィアの造船所で韓国の原潜を建造し、カネをアメリカに落とせ』と命じるシナリオです。ただし韓国メディアの報道によると、フィラデルフィアの造船所には原潜を建造できる施設も国の許可もないそうです。専門家はインフラ整備だけでも数年が必要と指摘しています。2つ目は『フィラデルフィアでアメリカの原潜を造り、それを韓国は使え』と命じる場合です。こちらは機密保持の観点からアメリカ議会やアメリカ海軍の上層部が反対することが考えられます」（同・軍事ジャーナリスト）

いずれにしても韓国政府はあくまでも「自国開発・自国建造」を主張して譲らず、アメリカとも“徹底抗戦”を行う構えのようだ。

「韓国にとって原潜保有は国家的な悲願でした。何が何でもアメリカに原潜建造を認めてもらうという強い意欲は伝わってきます。ただし、韓国が執念を燃やしているのは防衛政策や安全保障の観点だけでは説明できない部分があるのではないでしょうか」（同・軍事ジャーナリスト）

「日本に勝ちたい」韓国

軍事ジャーナリストは「韓国政府が原潜建造に執念を燃やすのは国威発揚、より正確に言えば『日本は持っていない原潜を所有する』という“ライバル心”も大きな影響を与えている可能性が高いのです」と言う。

「そもそも韓国海軍が狭くて水深の浅い黄海や日本海で原潜を稼働させることは“オーバースペック”です。原潜は建造も運用にも莫大なコストが求められます。アメリカ海軍のように太平洋と大西洋の広大なエリアをカバーするためなら原潜の“コストパフォーマンス”は高くなるでしょう。ところが韓国海軍にとって原潜の“コストパフォーマンス”は最悪なものになるはずです」

中国や北朝鮮の脅威が増加しているのは紛れもない事実だ。アメリカが韓国の原潜保有にゴーサインを出したのも、東アジアのパワーバランスを考えているのは間違いない。

「とはいえ、原潜の建造と配備が韓国にとって現実的な防衛計画だとは思えません。もともと韓国はシビリアンコントロールを重視するあまり、政治家が防衛計画に関与し過ぎると指摘されてきました。専門家である軍人の知見より、政治家の感情的な判断が優先されてきた負の歴史があるのです。原潜建造という理屈に合わない防衛政策を国家プロジェクトとして邁進するのは、『日本に勝ちたい』という想いが強すぎると批判されても仕方ないでしょう」（同・軍事ジャーナリスト）

原潜に存在する“ブラックボックス”

韓国はトランプ大統領を説得するという想定外のミッションに全力を注ぐわけだが、それに成功したとしても、まだまだ高いハードルが存在するという。

「原潜の独自開発は文字通りの難事業です。原潜はアメリカ、イギリス、フランス、ロシア、インド、中国の6カ国しか保有していません。建造には多額のコストと長年にわたる技術蓄積が必要であり、中国やインドでも当初はロシアの技術支援を得たほどです。率直に申し上げて、本当に韓国が自国の技術だけで原潜を建造できるのか、私は疑問を持っています。特に原潜には特殊な特許など、今も様々な“ブラックボックス”が存在すると言われています。韓国は2030年代中盤に原潜の進水が可能だと発表していますが、5年や10年という短期間で建造が可能なのか、私は懐疑的です」（同・軍事ジャーナリスト）

仮に韓国が国家の総力をつぎ込み、原潜の自国開発、自国建造に成功したとする。だが原潜という“ハード”を作れば終わりというはずもない。原潜を実際に航海させる必要がある。

「アメリカ海軍が原潜や原子力空母を稼働させられるのは、人的資源が豊富という理由もあります。何しろMIT（マサチューセッツ工科大学）など世界トップクラスの大学で原子力工学を学んだエンジニアが多数、海軍士官として勤務しているのです」（同・軍事ジャーナリスト）

人材育成の問題

韓国は原潜建造に全力を注ぐにしても、人材育成はどうなっているのだろうか。

「韓国は原潜を4隻配備する計画を発表しています。確かに出航して任務を実施し、寄港させると乗組員は給養、原潜は整備、というローテーションを回すためには最低でも4隻が必要でしょう。とはいえ、4隻の原潜を稼働させることができるだけの専門家を育成できるのか、私はこの点も非常に気がかりです」（同・軍事ジャーナリスト）

第1回【トランプ大統領が韓国の“原子力潜水艦”保有にOKも…専門家は「韓国に原潜はオーバースペック」と断言 「コスパが最悪」と呼べる2つの要素とは】では、トランプ大統領が突然に「フィラデルフィアで韓国は原潜を建造する」と発表し、韓国政府が大混乱に陥った詳細について報じている──。

デイリー新潮編集部