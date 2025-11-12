強い意志を象徴

11月6日、タレントの小島瑠璃子が東京の中華人民共和国大使館で行われたドキュメンタリー映画「名無しの子」の完成披露試写会にゲストとして出席した。長期にわたって芸能活動を休止していた彼女が、公の場に姿を現すのは実に約2年半ぶりのことだった。【ラリー遠田／お笑い評論家】

かつては黒髪だった彼女が、金髪のサラサラヘアで登場したことも話題になっていた。その場で芸能活動復帰の理由について聞かれた彼女は、執筆業やバラエティ番組への出演に意欲を見せていた。

金髪という大胆なイメチェン姿で登場したのは、新たなスタートを切ろうとする彼女の強い意志を象徴しているようにも見えた。芸能界復帰の報告に対して、驚きや歓迎の声があがる一方で、「今さら戻ってきても居場所があるのか」といった批判的な意見もある。小島は再びタレントとして第一線で活躍することができるのか。

かつての彼女は、明るさと頭の回転の速さを武器にして、数多くの番組に引っ張りだこになっていた。情報番組からバラエティ、スポーツ番組まで幅広くこなす万能タレントであり、番組に合わせて的確なコメントをする力があった。選挙の開票特番ではプロの政治記者顔負けの質の高い取材とリポートを見せつけて、「こじるり無双」と呼ばれた。

しかし、人気がピークに達していた頃に拠点を中国に移すという選択をして、大手事務所を離れてしまったことで、日本の芸能界との距離が一気に開いた。異国の地で新しいキャリアを模索する姿勢は挑戦的だったが、テレビの世界では「いったん消えた人」という印象を残してしまった。活動休止期間が長くなると、視聴者の記憶の中で存在感が薄れてしまうだけでなく、業界内のポジションもほかのタレントに取って代わられてしまう。

彼女がいなくなっていた2年半の間に、女性タレントを取り巻く環境は大きく変わった。バラエティ界では、アーティストの「あの」のような若い世代の新しいスターが次々と登場して、人々の価値観も更新された。

再構築された自分像

自分の内面を臆せずに語り、弱みを見せることが魅力になる時代に、かつての小島のような「そつない優等生キャラ」はやや時代遅れになっている。彼女が再び注目されるためには、過去のキャラクターを引きずるのではなく、新しい自分を提示する必要がある。

今回、彼女が金髪というビジュアルで登場したのは、これまでの優等生的なイメージを破り、新しいキャラクターを打ち出す意思表示ではあるのだろう。しかし、そこで新たにどういう側面を見せていくのかというのは難しい問題である。

なぜなら、今の小島にはややネガティブな印象もついて回っているからだ。過去には人気漫画家との交際を報じられ、略奪愛ではないかと疑われた。結婚した実業家の男性との関係についても、交際当初は相手が別の女性と婚姻中だったとも言われていた。これらの略奪愛疑惑により、彼女のイメージは悪くなっていた。

それに加えて、事務所を退社してまで中国留学を目指したのに、コロナ禍で留学が延期になり、直後に結婚と出産をして日本にとどまるなど、ちぐはぐな行動も目立った。さらに、2025年2月には夫が亡くなるという不幸なアクシデントもあった。何かと歯車が噛み合わない状態が続き、苦境に追い込まれている。

ただ、現在の彼女は一児の母であり、中国語も堪能である。母親であるということも、中国語が使えるということも、女性タレントとしては強みになる。さらに言えば、ここ数年の彼女の人生経験は独特のものであり、それを乗り越えたからこそ語れることはたくさんあるはずだ。

人々の好奇の目にさらされる芸能人の人生は、それ自体が1つの物語のようなものだ。それが浮き沈みの激しい魅力的なストーリーであれば、多くの人を惹きつけることになる。小島が自身の経験を学びとして、再構築された自分像を提示することができれば、復活劇そのものが魅力的なドラマとなり、再び日の当たる場所に返り咲くことができるのではないか。

ラリー遠田（らりー・とおだ）

大学文学部卒業。テレビ番組制作会社勤務を経て、作家・ライター、お笑い評論家に。テレビ・お笑いに関する取材、執筆、イベント主催など多岐にわたる活動を行っている。お笑いムック『コメ旬』（キネマ旬報社）の編集長を務めた。『イロモンガール』（白泉社）の漫画原作、『教養としての平成お笑い史』（ディスカヴァー携書）、『とんねるずと「めちゃイケ」の終わり 〈ポスト平成〉のテレビバラエティ論』（イースト新書）、『お笑い世代論 ドリフから霜降り明星まで』（光文社新書）、『松本人志とお笑いとテレビ』（中公新書ラクレ）など著書多数。

デイリー新潮編集部