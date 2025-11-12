MLBは月曜日、米国の主要スポーツブック各社が「特定の一球」を対象とする野球賭けに対し、全米共通の最高200ドルの賭け上限を設け、さらにそのような賭けをパーレー（複数賭け）に含めることを禁止することで合意したと発表した。スポーツ専門局「ESPN」電子版が報じている。

MLBはこの夏から、正式提携するスポーツブック各社と賭けメニューや賭け限度額の見直しについて協議を進めてきた。発端となったのは、6月にガーディアンズの先発投手ルイス・オルティスの“特定投球”に対する異常な賭けが検知されたこと。

MLBは今回の決定について、「賭けで得られる金額を減らすことで、不正操作への動機を抑制する狙いがある」と説明。ロブ・マンフレッドMLBコミッショナーは、「スポーツブック業界とはここ7年間、“ファンのために競技の健全性を守る”という最優先事項のもとで協力してきた」と述べた。

マンフレッドはさらに、「投球単位の賭け市場は、健全性の面で特に脆弱でリスクが高い。こうした市場に対して全米規模の解決策を講じることに協力してくれた業界に感謝する」と語り、今回の合意を評価した。また、マンフレッドは、この問題についてオハイオ州知事マイク・デワインから助言を受けたことも明らかにした。

デワイン知事は7月、オルティスとエマヌエル・クラセに関係する不審な賭け行為がMLBの調査対象となった際に、すでに投球単位の「マイクロプロップ賭け」の禁止を強く求めていた。デワイン知事は、「マイクロプロップ賭けに対して大きな賭けをする能力を制限することは、試合の健全性を守り、不適切な賭けスキームへの誘惑を減らすための積極的な一歩だ」と強調している。