本日11月12日（水）よる8時 日本テレビ系で放送の「千鳥かまいたちゴールデンアワー」は、郄橋海人（King & Prince）や綾小路 翔（氣志團）らをゲストに迎え、「アルバイトはつらいよ大賞」をお送りする。

郄橋は毎週土曜日ひる1時30分 日本テレビにて放送の「キントレ」（関東ローカル）にてさまざまなバイトに挑戦しており、「本当に自分は社会性がないなって毎回思っています」と告白。中でも「めちゃくちゃ怒られました」と、ある人気飲食チェーンでのエピソードを語る。

綾小路もバイト経験が豊富ということだが、事前の打ち合わせで番組スタッフから「そのバイトのことは言わないでください」と釘を刺されたことを明かし、全員ビビってしまう。滝沢カレンには、ノブが「失礼な言い方だけど、バイトできそうにない」と心配すると、滝沢は「できてました。これから出てくるエピソードに驚かないでください」と独特な表現で期待を持たせる。

テーマ「実は私こんなバイトやってました」では、綾小路の「人目を避けてやっていたバイト」というタイトルに全員ビビりまくり、大悟も「これは言っていいやつなんですか？」とビクビク。しかし、そのやっていた仕事にほっこりしたムードが流れる。

松陰寺太勇（ぺこぱ）がやっていたバイトは葬儀屋。そのリアルな体験談に「それは病院の人がやってるのかと思っていた」など全員ビックリ。さらに松陰寺はそのバイトを通じてお笑いへの価値観が変わったそうで、濱家隆一は「『時を戻そう』ってそういうこと!?」とビックリしてしまう。

三島達矢（すゑひろがりず）が「岡っ引き」と表現するのは“スーパーの万引きGメン”。普段は温厚な三島が「違う人格が降りてくる」というその仕事ぶりを、村上（マヂカルラブリー）を犯人役に仕立てて再現すると、あまりの豹変ぶりにスタジオ中から悲鳴が上がる。

テーマ「芸人界隈で話題のバイト」では、久保田かずのぶ（とろサーモン）が語る「薬を飲むだけのバイト」に千鳥らが「噂に聞く！」と興味津々。しかし、久保田が「これ言っていいかわからないですけど…」と口ごもりながら語るその内容や、後日久保田の体に起こった異変に全員唖然。

郄橋も、あるバイトの体験談を話そうとするが「でもこれ本当にあれなんだよなあ」と口ごもる。「何々？」「ヤバい話？」と千鳥らは心配しつつも「言うだけ言ってみよう」と促すと、その予想外の内容に全員からツッコミが。

ほかにも「山に登って石の写真を撮るバイト」「不発弾が出てくるバイト」「○○を押さえるだけのバイト」「壁になるバイト」など、気になるバイト情報をVTRで芸人たちが続々紹介。最後は郄橋が「アルバイトはつらいよ大賞」を決定。意外な大賞を選んだ郄橋にまたも総ツッコミが!?

＜番組概要＞

11月12日（水）よる8時〜9時 放送

※日本テレビ系28局ネット＋TOS

■出演：

【ＭＣ】

千鳥、かまいたち

【審査員ゲスト】

郄橋海人（King & Prince）

【プレゼンター】

綾小路 翔（氣志團）、久保田かずのぶ（とろサーモン）、こがけん、松陰寺太勇（ぺこぱ）、すゑひろがりず、滝沢カレン、村上（マヂカルラブリー）

【進行アシスタント】

河出奈都美（日本テレビアナウンサー）

