NHK杯アイスダンスで優勝

フィギュアスケートのグランプリ（GP）シリーズ第4戦・NHK杯は7〜9日に大阪・東和薬品RACTABドームで行われた。ルイス・ギブソンとのカップルでアイスダンスを制したライラ・フィアー（英国）は、日本のファンからのプレゼントに大感激。海外ファンからも様々な声が上がった。

フィアーは11日に自身のインスタグラムを更新。「大阪の観客の皆さんが、どれだけ思いやりがあって、寛大で、愛情深いか、垣間見えたわ。あなたたちの前でパフォーマンスできたことは、この上ない喜びだった。私たち全員が愛するスポーツへの皆さんの熱意と情熱に、心から感謝しているわ。本当に、本当に、ありがとう！」とし、最後は日本語で「ありがとうございます」とつづった。

動画ではプレゼントを1つ1つ紹介。パンケーキ型クッション、色とりどりの花やぬいぐるみのほか、パートナーのギブソンが愛してやまない「どら焼き」を模したグッズもあった。海外ファンからも様々なコメントが寄せられた。

「大阪の観客の細部へのこだわりと思いやりは、他にはないわ！」

「ああああ、この全部が本当に可愛い」

「日本のファンはいつも本当に寛大だ!!」

「彼女は私のお気に入りだった」

「とっても素敵よ!!」

「わあ！ あなたとルイスは、それ以上のものをもらうに値していた。本当に素晴らしかった」

フィアー・ギブソン組はリズムダンス81.57点、フリーダンス124.31点、合計205.88点で2023年大会以来、2年ぶりにNHK杯優勝。NHK杯では他に2018年に4位、2019年に4位、2021年は3位に入っている。



