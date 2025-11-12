Âô¿¬¥¨¥ê¥«¡ÈÌó6Ç¯¤Ö¤ê¡É±ÇÁü¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é ¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¡×ÂÐÃÌÁê¼ê¤â¶Ã¤¬¤¯¡Ö½Ð¤ë¾ì½ê´Ö°ã¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÂô¿¬¥¨¥ê¥«¡Ê39¡Ë¤¬¡¢11Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØNewsPicks/¥Ë¥å¡¼¥º¥Ô¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£Ìó6Ç¯¤Ö¤ê¤Î±ÇÁü¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¤Ë¡¢ÂÐÃÌÁê¼ê¤Î·ÐºÑ³Ø¼Ô¤ÎÀ®ÅÄÍªÊå»á¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÀ®ÅÄÍªÊå»á¡Ö´°Á´¤Ë½Ð¤ë¾ì½ê´Ö°ã¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÈÌó6Ç¯¤Ö¤ê¡É¤Ë±ÇÁü¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¤·¤¿Âô¿¬¥¨¥ê¥«
¡¡¡Ö¡ØÂô¿¬¥¨¥ê¥«¡ßÀ®ÅÄÍªÊå¡Ù¡ÉÊÌ¤Ë¡ÉÁûÆ°¤ÇÀº¿À¤¬²õ¤ì¤¿²áµî¤òÌÀ¤«¤¹¡£¼«Ê¬¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¾Ð´é¤ÎÍýÍ³¡ÚX-TALK¡Û¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤Ç·ÐºÑ³Ø¼Ô¤ÎÀ®ÅÄÍªÊå»á¤ÈÂÐÃÌ¤·¤¿Âô¿¬¡£À®ÅÄ»á¤«¤é¡Ö²¿¤«¤Î´Ö°ã¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡©´°Á´¤Ë½Ð¤ë¾ì½ê´Ö°ã¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¤Ë¡Ö¥É¥Ã¥¥ê¡©¼Â¤ÏÊüÁ÷¤·¤Ê¤¤¤È¤«¡×¤È¤Û¤¬¤é¤«¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¸«¤»¤¿¡£
¡¡¡ÖÂô¿¬¤µ¤ó¤¬Ææ¤Î¥Õ¥ê¡¼¥È¡¼¥¯¤ò¤ä¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Þ¤º¶Ã¤¤Ç¡¢¤·¤«¤â¤½¤Î¾ì½ê¤¬¥Ë¥å¡¼¥º¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤À¤Ã¤Æ¤Î¤Ç¡¢Æó½Å¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¡×¤È¶Ã¤¯À®ÅÄ»á¤Ë¡¢Âô¿¬¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÀ®ÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤³4¡¢5Ç¯¤°¤é¤¤¤«¤Ê¡£YouTube¤À¤Ã¤¿¤ê¤ò¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¤¿¤Þ¤¿¤Þº£²ó¤ªÀ¼¤¬¤±¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡Ä¡×¤È¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿ÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡»×¤¤¤«¤²¤Ê¤¤½Ð±é¤ËÀ®ÅÄ»á¤â¡Ö¥«¥á¥é¤Î¸þ¤³¤¦¤ÇÂô¿¬¥Õ¥¡¥ó¤¬ÀäË¾¤Î¤¿¤áÂ©¤ò¤·¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¤¹¤´¤¤ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤¿¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Î½Ð±é¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤ËÂô¿¬¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Ë±ÇÁü¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë½Ð¤¿¤Î¤Ï¡¢±Ç²è¤ÎÈÖÀë¤Ç¡¢éðÀî¼Â²Ö¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¡£¤½¤ì¤¬ºÇ¸å¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£6Ç¯Á°¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¼«¿È¤â½Ð±é¤·¤¿2019Ç¯¸ø³«¤Î¡Ø¿Í´Ö¼º³Ê¡¡ÂÀºË¼£¤È3¿Í¤Î½÷¤¿¤Á¡Ù¤Ç¤ÎÈÖÁÈÀëÅÁ¤Ç¤Î½Ð±é¤À¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¡¢·ÝÇ½¤Î»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÀ®ÅÄÍªÊå»á¡Ö´°Á´¤Ë½Ð¤ë¾ì½ê´Ö°ã¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÈÌó6Ç¯¤Ö¤ê¡É¤Ë±ÇÁü¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¤·¤¿Âô¿¬¥¨¥ê¥«
¡¡¡Ö¡ØÂô¿¬¥¨¥ê¥«¡ßÀ®ÅÄÍªÊå¡Ù¡ÉÊÌ¤Ë¡ÉÁûÆ°¤ÇÀº¿À¤¬²õ¤ì¤¿²áµî¤òÌÀ¤«¤¹¡£¼«Ê¬¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¾Ð´é¤ÎÍýÍ³¡ÚX-TALK¡Û¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤Ç·ÐºÑ³Ø¼Ô¤ÎÀ®ÅÄÍªÊå»á¤ÈÂÐÃÌ¤·¤¿Âô¿¬¡£À®ÅÄ»á¤«¤é¡Ö²¿¤«¤Î´Ö°ã¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡©´°Á´¤Ë½Ð¤ë¾ì½ê´Ö°ã¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¤Ë¡Ö¥É¥Ã¥¥ê¡©¼Â¤ÏÊüÁ÷¤·¤Ê¤¤¤È¤«¡×¤È¤Û¤¬¤é¤«¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¸«¤»¤¿¡£
¡¡»×¤¤¤«¤²¤Ê¤¤½Ð±é¤ËÀ®ÅÄ»á¤â¡Ö¥«¥á¥é¤Î¸þ¤³¤¦¤ÇÂô¿¬¥Õ¥¡¥ó¤¬ÀäË¾¤Î¤¿¤áÂ©¤ò¤·¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¤¹¤´¤¤ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤¿¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Î½Ð±é¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤ËÂô¿¬¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Ë±ÇÁü¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë½Ð¤¿¤Î¤Ï¡¢±Ç²è¤ÎÈÖÀë¤Ç¡¢éðÀî¼Â²Ö¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¡£¤½¤ì¤¬ºÇ¸å¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£6Ç¯Á°¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¼«¿È¤â½Ð±é¤·¤¿2019Ç¯¸ø³«¤Î¡Ø¿Í´Ö¼º³Ê¡¡ÂÀºË¼£¤È3¿Í¤Î½÷¤¿¤Á¡Ù¤Ç¤ÎÈÖÁÈÀëÅÁ¤Ç¤Î½Ð±é¤À¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¡¢·ÝÇ½¤Î»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£