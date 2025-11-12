スシロー公式、ホロライブ人気VTuberと思われるシルエットを投稿 ファンがどよめき「金コイはこれのフラグだったのか!?」
回転寿司チェーン店「スシロー」の公式エックスが、12日までに更新。新たなコラボを予感させる画像を公開し、ファンから反響が集まっている。
【写真】スシローが新たなコラボと思われる画像を投稿
公式エックスが「2025/11/12 COMING SOON」と投稿したのは、「ホロライブ」所属の人気VTuber・さくらみこさんと思われる3種のシルエット。その内の1種類は釣り竿のようなものを持っている。
みこさんで釣り竿といえば、現在挑戦中の企画「みこちと金コイ伝説」で8ヵ月以上かけて色違いの「コイキング」を釣りあげたり、爆速で珍しいポケモンの「ヒンバス」を釣ったりしたことでも話題になった。
スシローとみこさんのコラボを予想するファンからは「このアホ毛は！！！間違いない！！にぇ！！」「金コイはこれのフラグだったのか!?」「金コイのにぎりはあるかしら」「控えめに言って【神】」など、期待の声が上がっている。
引用：「スシロー」エックス（＠akindosushiroco）
