西島秀俊が魅せる“狂気の微笑”――『人間標本』予告編、ビジュアル、場面写真一挙解禁
12月19日配信開始となる西島秀俊主演のドラマシリーズ『人間標本』 （Prime Video）より、予告編、キービジュアル、場面写真が解禁された。
【動画】息子への愛が導く、衝撃の真実とは――『人間標本』予告
本作は、ベストセラー作家・湊かなえがデビュー15周年を記念して書き下ろし、「一番面白い作品が書けた」と自負する同名小説を実写ドラマ化。
“イヤミスの女王”と呼ばれる湊が、10年来温めてきた「親の子殺し」というセンセーショナルなテーマに正面から挑んだ本作は、チョウの研究者である榊史朗教授が、息子・榊至を含む6人の少年たちを「人間標本」にしたとの衝撃の告白から始まるミステリーサスペンス。
西島が主演を務め、本作が現代劇ドラマ初出演となる市川染五郎と親子役で共演する。監督は、湊とは『母性』（2022）以来2度目のタッグを組む廣木隆一。
本予告では、チョウ研究の権威である大学教授・榊史朗（西島）が放つ、「人間標本は私の作品です」という衝撃のひと言から幕を開ける。山の中で発見された6人の美少年の遺体。彼らを殺害し、「人間標本」として世に知らしめた犯行を認め自首した史朗。彼が追い求めた「美を永遠に留める」執念は、最愛の息子すらも巻き込む狂気へと変貌する。
映像中盤では、これまでベールに包まれていた史朗の息子・至（染五郎）のおぞましくも美しい“標本姿”が明らかとなり、動機を迫る刑事に対して、「貴方、やっぱり何も分かってない」と冷笑する史朗の姿が映し出される。“色彩の魔術師”と呼ばれる世界的アーティスト・一之瀬留美（宮沢りえ）と娘の杏奈（伊東蒼）、芸術的才能に恵まれた少年たち（荒木飛羽、山中柔太朗、黒崎煌代、松本怜生、秋谷郁甫）、そして、父を慕う至。それぞれが胸に秘めた思いが交錯し、悲劇の物語は衝撃展開へと進んでいく。取調室で静かにほほ笑む史朗が語る、驚きの犯行。彼の本質は、異常殺人者か、至高の芸術家か―。
本作の美術監修・アートディレクターを務めた清川あさみによるチョウの刺しゅうが施されたキービジュアルには、はかなげのある表情を浮かべる西島、染五郎演じる榊親子の姿が映し出されている。チョウの世界に魅了され、最愛の息子までも標本に変えてしまった史朗。彼が手を伸ばすその先に待ち受ける運命とは。
場面写真では、笑顔を見せる至と、どこか固い表情でこちらを見つめる史朗の対照的な親子カットや、美しくはかない標本姿となった至など、本作ならではの耽美（たんび）な世界観が凝縮されている。
ドラマシリーズ『人間標本』は、Prime Videoにて12月19日より全5話一挙配信。
